Осы оккупировали Подмосковье: размножение достигло пика — к каким тяжелым последствиям может привести их укус

Жители Подмосковья публикуют фотографии сараев, буквально оккупированных гнездами ос. Это лишь подтверждает вывод экспертов: размножение ос достигло пика. Осенью осы становятся еще агрессивнее: рабочие особи активно кормят подрастающее поколение, поэтому атаки происходят чаще. Но самая большая опасность кроется в возможных реакциях человеческого организма на их яд, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Попова.

По словам эксперта, если человека ужалила оса, важно помнить, что укус имеет три стадии опасности.

«Первая стадия — местная реакция. Это самый распространенный сценарий развития ситуации после укуса осы. Большинство здоровых взрослых людей испытывают следующие симптомы: покраснение кожи вокруг места укуса, отечность, постепенно распространяющаяся дальше, жгучая боль, усиливающаяся примерно через полчаса после контакта с насекомым», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эти проявления исчезнут самостоятельно в течение нескольких часов или суток, однако важно соблюдать гигиену раны, чтобы избежать инфекции.

«Вторая стадия — ограниченная аллергия. Реакция проявляется более ярко выраженными симптомами: значительный отек тканей вокруг пораженного участка тела, увеличенный диаметр области поражения, иногда достигающий десятков сантиметров, повышенная температура, озноб, общее ухудшение самочувствия, возможны проблемы с дыханием, головные боли, слабость», — продолжила эксперт.

При появлении первых признаков общей реакции рекомендуется обратиться к врачу или принять антигистаминные препараты. Особенную осторожность следует проявлять людям пожилого возраста, детям и беременным женщинам.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Третья стадия — анафилаксия или критическое состояние. Анафилактический шок представляет собой самую серьезную угрозу жизни пострадавшего от укуса осы. Симптомы развиваются стремительно и включают: резкое падение артериального давления, тошнота, рвота, головокружение, нарушение дыхания вплоть до асфиксии, потеря сознания, кожные высыпания по всему телу, зуд», — отметила Попова.

Эта форма аллергии, продолжила врач, требует немедленного медицинского вмешательства. Человек нуждается в срочной госпитализации и введении специальных препаратов против аллергии.

«Первая помощь при укусе должна включать такие меры: промывание ранки водой с мылом или антисептиком, применение местных мазей с противовоспалительным эффектом, прием антигистаминов внутрь (при наличии симптомов), использование льда или холодного компресса для уменьшения отека», — заключила врач.

Для предотвращения неприятных последствий лучше избегать контактов с осами, особенно вблизи ульев или жилых построек, носить закрытую одежду и обувь, минимизировать использование сладких продуктов и напитков на улице.

