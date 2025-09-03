«Сосаться на глазах у 8-летних ребят»: потеряет ли Крид карьеру из-за войны с Мизулиной — что разгневало главу ЛБИ?

Исполнитель Егор Крид ответил на критику главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, назвавшей его концерт в Лужниках «непристойным» и пообещавшей обратиться в правоохранительные органы. Подробнее о скандале и его возможных последствиях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Екатерина Мизулина заявила, что получила множество жалоб от родителей, возмущенных «похабным» характером шоу, включая стриптиз и откровенные сцены — одна из танцовщиц во время концерта села на колени к певцу и сделала несколько откровенных движений, после чего они поцеловались. При чем концерт был с возрастным рейтингом 12+. Также в письмах родители ссылались на то, что продолжается СВО и солдаты воюют «ни за это». Крид отверг обвинения в развратности, назвав поцелуи частью здоровых отношений, и обвинил Мизулину в лицемерии, намекая на ее отношения с певцом Шаманом.

«Я считаю, что разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей — у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — написал Крид в своем телеграм-канале.

Мизулина подчеркнула общественный запрос на защиту традиционных ценностей и намерение обратиться в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить концерт. Крид в свою очередь пообещал пересмотреть элементы своего шоу.

Юрист Юрий Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», может ли Крид понести ответственность не только за свой концерт, но и за слова, сказанные в адрес главы ЛБИ. Он отметил, что ситуация необычная и больше напоминает определенный сценарий PR-акции, потому что публично высказывать друг другу, упрекая и грозя чем-либо, для таких людей — не совсем корректно.

«Более того, если брать отдельные элементы, то каждый из них может рассматриваться по отдельной статье как административного, так и уголовного кодекса. Но при всем этом замечу, что фактически упоминается о письмах возмущенных родителей. Тогда возникает вопрос — что там делали дети? Как родители смогли отпустить ребенка», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также эксперт подчеркнул, что любое шоу или концерт устраиваются для зрителя, на них делается все для достижения какого-либо эффекта удовольствия от полученного зрелища и от мероприятия в целом.

«Поэтому говорить о том, что Крид умышленно что-то сделал, или действительно были какие-то развратные действия по предварительному сговору, я бы не стал. Также, на мой взгляд, не совсем корректно, оценивая концерт, который является развлекательным мероприятием, упоминать и сравнивать его с тем, что продолжается СВО. Это некрасиво. На мой взгляд, если сравнивать, то с какой-то аналогией. В конце концов, люди шли не на камерный концерт, где все будут во фраках сидеть на стульях и играть на виолончели. Все прекрасно понимали, что это эстрада», — добавил Капштык.

Фото: [ соцсети ]

В связи с этим переводить личные разборки, которые в первую очередь наблюдаются в сторону Егора Крида, по словам юриста, некрасивый пример для всех, кто за этим наблюдает и читает.

«С точки зрения норм морали это может быть одна оценка, с точки зрения развития индустрии развлечения — другая. За уши к нарушению чего-либо можно притянуть любое действие, найти статью, которая применяется в этой ситуации, но судить по тем письмам, которые упоминаются от якобы родителей и в то же время поклонников — это некрасиво и неправильно», — подчеркнул эксперт.

На данный момент, продолжил он, между Екатериной Мизулиной и Егором Кридом идет обмен взаимных обвинений, а также с ее стороны имеются угрозы обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

«Если есть основания, если вы считаете, что причинен нравственный или моральный вред — обращайтесь, но обращений то нет. Идет перепалка двух взрослых людей, которые просто не думают о том, что на них смотрят, что к их словам прислушиваются. По крайне мере, со стороны чиновника любые высказывания должны быть более сдержанны и взвешены», — отметил юрист.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что развлечения — это неотъемлемая часть жизни общества и в России нет единых стандартов или правил, которые бы четко прописывали или определяли, кто в каком виде должен выступать и какие движения делать.

«Это индустрия развлечения, здесь проявляется в том числе и определенный творческий потенциал, и в том числе творческое развитие», — заключил Капштык.

