Ефремов развелся официально — теперь актер и Софья Кругликова будут делить имущество на 200 млн рублей

Известный 61-летний актер Михаил Ефремов и его 53-летняя супруга Софья Кругликова официально развелись. Как сообщает телеграм-канал SHOT, причиной разрыва стали частые конфликты между супругами, а решающим фактором для Кругликовой стала трехдневная встреча Ефремова, отбывающего наказание в колонии, с 42-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Что известно о разводе пары — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Любовь и раздел имущества

Михаил и Софья познакомились в начале 2000-х в Москве, где Кругликова работала в Центральном доме актера и отдыхала в заведении, которое часто посещал Ефремов. Несмотря на то, что Софья была замужем за французом, она постепенно поддалась настойчивости Михаила и согласилась выйти за него замуж.

После 15 лет брака пара обвенчалась и завела троих детей: Веру, Надежду и Бориса. Кругликова пыталась привить мужу здоровый образ жизни и увлечь его религией, но с переменным успехом. После смерти матери в 2019 году поведение Ефремова ухудшилось, а в 2020 году он стал виновником ДТП со смертельным исходом, будучи в нетрезвом состоянии. Суд приговорил его к семи с половиной годам колонии.

Софья поддерживала мужа на протяжении всего судебного процесса и заключения. В апреле 2025 года Ефремов был освобожден условно-досрочно, проведя в заключении более половины срока. Его здоровье ухудшилось, особенно проблемы с легкими. После освобождения Ефремова Кругликова взяла на себя заботы о муже и защите частной жизни семьи, так как журналисты постоянно дежурили у их дома, пытаясь узнать подробности жизни актера.

Фото: [ commons.wikimedia/DedaSasha ]

Слухи о проблемах в семье Ефремова и Кругликовой начали появляться еще в июле 2025 года. Соседи утверждали, что супруги перестали жить вместе и практически не поддерживают общение. Сами они воздерживались от комментариев по поводу своей личной жизни. Теперь паре придется делить совместно нажитое имущество стоимостью 200 млн рублей.

Крупнейший актив пары — шестикомнатная квартира в историческом доме в Плотниковском переулке в Москве, купленная Ефремовым в 2011 году. Площадь жилья составляет порядка 150 кв. м, а стоимость оценивается в 140 млн рублей. Еще одна квартира на Большой Никитской улице в Пресненском районе Москвы, которая, согласно оценкам экспертов, стоит порядка 40 млн рублей, была оформлена на Кругликову в 2019-м. Не подлежат разделу две квартиры в центре столицы общей стоимостью выше 140 млн рублей, полученные актером в наследство.

Роман за решеткой

По данным Life.ru, Ефремов, находясь за решеткой, возможно, закрутил роман с 42-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Журналисты выяснили, что Белоусова посещала Ефремова в колонии, где они провели три дня в комнате для длительных свиданий. Несмотря на попытки сохранить встречу в тайне, актеры общались с другими посетителями и оставили совместный автограф. Слухи о взаимоотношениях Ефремова и Белоусовой ходили и до заключения актера, но ни разу не подтвердились.

Дарья Белоусова — актриса театра «Современник» с 2004 года, окончила Щепкинское училище. Ее детство прошло за кулисами «Ленкома», где служил ее отец, Владимир Белоусов. Она также снимается в кино и сериалах. В начале своей карьеры в «Современнике» Белоусова познакомилась с Шамилем Хаматовым, братом Чулпан Хаматовой. Их дружба переросла в любовь, и в 2010 году они поженились. Однако в 2018 году пара развелась, детей у них не было.

