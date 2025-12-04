На Черкизовском мясокомбинате заподозрили вспышку туберкулеза: можно ли заразиться от продукции

На Черкизовском мясокомбинате в Москве проводится проверка в связи с подозрением на вспышку туберкулеза. Причиной послужило обнаружение открытой формы инфекции у одного из сотрудников, сообщает телеграм-канал Mash. Что об этом известно и можно ли заразиться болезнью от продукции — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что весь персонал комбината проходит обязательное обследование. Медики провели пробу манту, и у многих сотрудников результаты оказались положительными, что потребовало дополнительных исследований. На предприятии распространяются слухи о том, что носителями инфекции могут быть рабочие-корейцы.

По словам заслуженного врача РФ, главврача Домодедовской больницы Андрея Осипова, легко заразиться инфекцией можно воздушно-капельным путем.

«Туберкулез — это инфекционное заболевание, которое вызывается микобактерией туберкулеза. Заболеть им можно воздушно-капельным, контактно-бытовым путем, а также так называемым вертикальным, то есть от матери к плоду во время внутриутробного развития (ребенок может родиться с туберкулезом). Также возможна передача пищевым путем, то есть через инфицированное мясо», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако контакт с больным человеком не обязательно приводит к развитию болезни.

«Есть группа риска, которая подвержена туберкулезу. Это дети раннего возраста, больные с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом, например, с заболеванием ВИЧ. Туберкулез также может протекать бессимптомно. Бывают открытые формы, когда пациент бессимптомно выделяет микробактерии туберкулеза. Как раз в этой ситуации можно заразиться в общественном месте, общественном транспорте», — добавил главврач.

Заболеваемость туберкулезом в Московской области, продолжил Осипов, значительно ниже среднероссийских показателей.

«Среди мер профилактики — ежегодное флюорографическое исследования, при необходимости, у детей — проба Манту и диаскин-тест», — заключил врач.

Группа «Черкизово» опровергла информацию о вспышке туберкулеза на производстве. Черкизовский мясоперерабатывающий завод работает в штатном режиме и продолжает взаимодействовать с контролирующими органами, включая Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости.

