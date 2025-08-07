В пятницу, 8 августа, в США пройдут трехсторонние переговоры между Штатами, Азербайджаном и Арменией. Лидеры стран — Дональд Трамп, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — попытаются найти точки соприкосновения для подписания мирного договора между Баку и Ереваном, пишет The Washington Post. Последние политические решения армянского истеблишмента говорят об ухудшении отношений с РФ. Почему Армения отдалилась от России и что ее ожидает в ближайшей перспективе — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Переговоры Алиева и Пашиняна

Встреча президентов Азербайджана и Армении в США стала продолжением усилий по нормализации отношений между двумя странами. Ранее, в июле, Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели четырехчасовые переговоры в Абу-Даби. Это был первый случай в 2024 году, когда лидеры общались напрямую, без участия посредников и вне рамок международных саммитов.

По итогам июльской встречи главы МИД обеих стран отметили, что формат двусторонних переговоров является наиболее продуктивным для обсуждения всех аспектов мирного процесса. Однако конкретное соглашение тогда подписано не было.

Переговоры по мирному договору ведутся на протяжении нескольких лет. В марте 2025 года стороны заявили о готовности документа, включающего 17 статей. В соглашении закреплены признание территориальной целостности друг друга, а также принципы делимитации и демаркации границ. Весной Баку и Ереван согласовали ключевые положения: запрет на размещение иностранных войск вдоль границы, взаимный отзыв исков из международных судов и отказ от подачи новых претензий по вопросам, возникшим до подписания договора.

В конце июля испанский портал Periodista Digital со ссылкой на документ сообщил, что Армения, Азербайджан и США одобрили «Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора «Мост Трампа». Меморандум предусматривает реализацию транспортного коридора длиной 42 км через Сюникскую область Армении. Как отметил политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такая сделка ударит по интересам армянского народа.

«В гражданском праве есть такое понятие “кабальная сделка”, сейчас армянскому народу ее навязывают безответственные политики, в том числе и Пашинян. Внешне это выглядит как нормальный международный договор, а по сути это просто попадание в рабство. Сделка не соответствует интересам армянского народа. Но из этого не стоит делать какие-то фатальные выводы. Любую сделку можно пересмотреть или признать незаконной и отменить», — пояснил эксперт.

Продал Армению

Такая политика неудивительна — Никол Пашинян пришел к власти в результате бархатной революции в Армении весной 2018 года — мирных массовых протестов против попытки бывшего президента Сержа Саргсяна сохранить власть, перейдя на пост премьер-министра. В отличие от других постсоветских революций, армянская прошла без насилия и внешнего вмешательства. По форме она ближе всего к революции роз в Грузии (2003), где после протестов против фальсификации выборов к власти пришел Михаил Саакашвили. Как пояснил политолог Аграновский, такая политика прописана США для влияния на Южный Кавказ.

«Пашинян — это американский ставленник, он проводит проамериканскую политику. И сейчас он продолжает ее проводить. И один из элементов этой политики — попытка каким-то образом оторвать Армению от России. Но в конечном итоге мы будем жить вместе. США далеко, а Россия и Армения — близко», — пояснил эксперт.

Попытки американцев повлиять на Ереван связаны с общей мировой обстановкой, считает специалист.

«Америка сейчас поддерживает Армению, но ведь и мы поддерживаем Кубу, Венесуэлу и Бразилию. Американцы здесь какие-то наносят удары, но ведь и мы тоже сейчас не спим. Если американцам дать палец, так они и руку откусят. Мы это прекрасно видим по истории России и Советского Союза. Но я уверен, что мудрость нашего руководства и народа, а также братских народов свою роль сыграет», — заключил Аграновский.

