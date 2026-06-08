С 1 мая стартует международный конкурс «Вместе против коррупции!»

В 2026 году молодежи предложили проявить себя через творческие проекты против коррупции. Работы — плакаты, рисунки и видеоролики на антикоррупционную тему — можно подавать на сайте конкурса www.anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2026 года.



В 2026 году Генеральная прокуратура Российской Федерации запустила международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Проект ориентирован на привлечение внимания молодых людей к проблеме коррупции и формирование ответственного отношения к ней с помощью творческих инициатив.

Прием конкурсных заявок начался 1 мая и продлится до 1 октября 2026 года. Участникам необходимо представить работы, посвященные теме противодействия коррупции, в одном из предложенных форматов: плакат, рисунок или видеоролик. Отправка материалов осуществляется через официальный сайт конкурса.

Конкурс проходит по трем направлениям, в рамках которых выберут лучшие визуальные и видеопроекты. К участию допускаются молодые люди, разделенные на две возрастные группы: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Организаторы сообщили, что правила и условия участия опубликованы на официальной платформе и переведены на все официальные языки Организации Объединенных Наций, что обеспечивает доступность для широкой международной аудитории. Итоги конкурса планируется подвести к Международному дню борьбы с коррупцией.