Квадратный метр в Югре подешевеет: почему Минстрой снизил норматив для нефтяного округа и при чем здесь Арктика

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило проект ведомственного приказа, которым предусматривается корректировка стоимости одного квадратного метра жилья в третьем квартале 2026 года, сообщил muksun.fm со ссылкой на официальные материалы.

По информации издания, для нефтедобывающего региона — Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) — обновленный норматив составит порядка 116,2 тыс. руб. При этом для муниципалитетов, относящихся к арктической зоне, показатель окажется несколько выше, уточняется в документе.

Согласно тексту проекта приказа, средняя цена одного квадратного метра для центральной части Югры установлена на уровне 116 192 руб. Для районов округа, которые включены в Арктическую зону, норматив выше — 128 290 руб., говорится в публикации.

ПО данным издания, в первом полугодии 2026 года размер норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ХМАО составлял 116 427 руб. Для территорий, относящихся к Арктической зоне (речь идет о Березовском и Белоярском районах), показатель был зафиксирован на отметке 130 тыс. руб., сообщается в информации.

Таким образом, в центральной части округа ожидается незначительное снижение норматива (на 235 руб.), тогда как для арктических районов уменьшение составит около 1710 руб., подсчитали эксперты.

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