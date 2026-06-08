На региональной дорожной сети Подмосковья установили порядка 850 катафотов

Около 850 катафотов установили специалисты «Мосавтодора» на региональных дорогах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в рамках нацпроекта на основании показателей аварийности на 14 дорожных участках в 9 округах. Задача катафотов — привлечь внимание водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения.

Наибольший объем работ провели в Луховицах. Там установили более 300 катафотов на шести дорожных участках. Лидером по числу катафотов стала дорога «Дмитров — Талдом», где в районе СНТ «Лель» Дмитрова и у деревни Дубки Талдома установили более 260 катафотов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил рабочее движение по участку дороги ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток».