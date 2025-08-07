Трамп хочет закончить СВО в ближайшие недели: встреча с Путиным уже запланирована — когда и где она пройдет

После встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина американские СМИ начали распространять информацию о встрече лидеров двух стран. После информацию о переговорах в ближайшее время подтвердил и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Когда пройдут переговоры США и РФ на самом высоком уровне и чего стоит ожидать от встречи — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Завершение СВО в ближайшие дни

Визит Стивена Уиткоффа в Москву в Белом доме назвали обнадеживающим и демонстрирующим готовность России к продолжению диалога. Президент США Дональд Трамп отметил, что его спецпосланник провел «очень продуктивную встречу с Владимиром Путиным». Как подчеркнул американский глава, его команда «в ближайшие дни и недели» намерена сосредоточиться на завершении украинского конфликта.

Он добавил, что о результатах миссии Вашингтона будут проинформированы и европейские союзники. Ссылаясь на данные The New York Times, американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп готовится к личной встрече с Владимиром Путиным, которая может пройти уже на следующей неделе. После возможной встречи Путина и Трампа обсуждаются и трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского, пишет NYT.

«Во встречах примут участие только три лидера, без европейских коллег», — уточнили журналисты издания.

Первые официальные итоги визита прокомментировал глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, который активно вовлечен в российско-американский диалог. Он заявил о продолжении конструктивного диалога между сторонами.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Позже с коротким резюме выступил и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он сообщил, что основной темой беседы Путина и Уиткоффа стал конфликт на Украине, а также обсуждение возможных направлений стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, по словам Ушакова, спецпосланник Трампа передал некие сигналы от американского лидера, в то время как и Путин направил свои сигналы в ответ.

Переговоры Путина и Трампа

Как сообщил Юрий Ушаков, РФ и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Ориентиром служит следующая неделя, место встречи также согласовано, но о нем Кремль объявит позже. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что переговоры могут пройти в одной из стран Ближнего Востока.

«Трамп хочет эту встречу провести до Китая. Я думаю, это точно будет нейтральная территория, к примеру, Ближний Восток. С большой вероятностью Кувейт, Катар, Абу-Даби, нейтральная арабская территория обеспечит безопасность для обоих президентов», — выразил мнение эксперт.

Одной из начальных тем для переговоров, считает политолог, станет вопрос воздушных ударов.

«Верю в то, что это может быть работа с воздушным пространством, у Украины единственное, что осталось — это воздушное пространство. На Земле она везде все проиграла. Нам решение по открытому небу выгодно. И блокировка всех воздушных атак Украины на нас. Мы сразу выигрываем еще одну часть этого конфликта», — заключил Маркелов.

Фото: [ istockphoto.com ]

Встреча Путина, Трампа и Зеленского

Со вступления в должность президента США Дональд Трамп пытался наладить телефонный контакт как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и украинским лидером Владимиром Зеленским, однако эти беседы не привели к весомым результатам. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что трехсторонняя встреча не изменит первопричины конфликта.

«Трамп понимает, что трехсторонние переговоры — не быстрый и постепенный процесс. Но идея встречи необходима президенту США, поскольку Трампу нужны PR-акции», — пояснил эксперт.

По его мнению, Трампу нужно показать американцам, что он может восстановить миропорядок, якобы завершая мировые конфликты, однако этого у него в должной мере не выходит.

«Встреча троих означает, что мы соглашаемся с тем, что Соединенные Штаты могут нам приказать мириться с Зеленским. Украина наш сосед, у нас с ней конфликт, и этот конфликт должны урегулировать мы сами. Мы от американцев и европейцев требуем другого. Мы не один раз говорили: прекратите поставки оружия и снабжать разведданными, и конфликт себя исчерпает. Он длится 3,5 года, потому что враждуют не Россия с Украиной, а Россия и коллективный Запад», — заключил Светов.

