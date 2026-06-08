Отцовский капитал хотят ввести в России: почему сумма должна быть разной для Москвы и регионов

В России могут появиться новые демографические стимулы. Председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко на ПМЭФ-2026 предложил ввести отцовский капитал — 2 миллиона рублей за рождение третьего ребенка в полноценной семье. Экономист и член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценила инициативу и указала на возможные риски.

Сергей Рыбальченко в интервью РИА Новости заявил, что новая мера поддержки могла бы стать не только помощью семьям, но и драйвером для строительной отрасли. Инициатива призвана стимулировать рождаемость, которая в последние годы остается ниже плановых показателей.

Инициатива правильная, но…

Экономист Инна Литвиненко поддержала саму идею, но указала на несколько ключевых моментов, требующих проработки.

«Инициатива правильная именно с точки зрения решения вопросов демографической политики, потому что по последним данным у нас идет сокращение рождаемости. Президент России Владимир Путин на каждой прямой линии акцентирует внимание на поддержке семей, которые готовы и хотят иметь более двух-трех детей», — отметила Литвиненко.

По ее словам, важно, что выплата направлена на поощрение отцовства именно в полноценной семье.

Региональный вопрос: цена квадратного метра

Главный вопрос, по мнению экономиста, — из какого бюджета будут выделяться средства и как их привязать к реальной стоимости жилья в разных регионах.

«2 миллиона рублей — сумма значительная. Эти затраты должны ложиться и на федеральный, и на региональный бюджеты. Но в зависимости от региона цены на жилье разные. Где-то нового доступного жилья нет вообще, а где-то оно есть, но по завышенным ценам», — пояснила эксперт.

Литвиненко предложила сделать сумму выплаты плавающей — от 1 до 2 миллионов рублей в зависимости от региона.

«В Москве и Санкт-Петербурге — максимальные 2 миллиона, а в регионах, где стоимость квадратного метра ниже, сумма может быть меньше, чтобы не создавать перекосов», — считает экономист.

Риски нецелевого использования

Еще одна проблема, которую подняла эксперт, — как гарантировать, что деньги пойдут именно на улучшение жилищных условий, а не будут потрачены на другие цели.

«У нас есть семьи, где родители, скажем честно, страдают вредными привычками и живут за счет детских пособий. Не хотелось бы, чтобы эти деньги пошли не целенаправленно», — предупредила Литвиненко.

Соцсети диктуют моду не только на одежду и отдых, но и на воспитание детей. Спрос на частные детсады взлетел из-за интернета. Родители видят, как «другие мамы» водят детей на робототехнику, шахматы и ментальную арифметику — и хотят не отставать.