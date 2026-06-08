Застывшие дюны: паркинг с пластичными фасадами появится в городском округе Люберцы

В поселке Жилино‐1 (городской округ Люберцы), неподалеку от Рязанского шоссе, построят многоуровневый паркинг, органично вписанный в инфраструктуру жилого комплекса «Егорово парк». Проект уже получил одобрение Мособлархитектуры.

Как сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области, здание будет 6-этажным, надземным. Его общая площадь составит примерно 10,3 тыс. кв. м — этого хватит, чтобы разместить 318 автомобилей. При этом функционал объекта не ограничится только хранением транспорта: на 1-м этаже наряду с машиноместами разместятся торговые точки и сервисные помещения.

Архитектурный облик паркинга продуман так, чтобы сочетаться с окружающей застройкой, но при этом выделяться выразительной пластикой форм. Цветовая палитра построена на теплых бежевых тонах с золотистым подтоном, а нижний ярус выполнен в коричневой гамме и дополнен структурным остеклением.

Прилегающую территорию комплексно благоустроят: здесь появятся пешеходные маршруты, зеленые насаждения и малые архитектурные формы, которые помогут сформировать комфортную городскую среду вокруг нового объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.