Капитальный ремонт детской музыкальной школы в Электростали наполовину завершен
Капремонт детской музыкальной школы в Электростали выполнен на 50%
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В городском округе Электросталь на улице Николаева, 11 идет капитальный ремонт здания детской музыкальной школы. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, на текущий момент строительная готовность объекта составляет 50%.
Реконструкция реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соотносится с целями национального проекта «Семья».
На площадке сейчас трудятся 25 специалистов. В числе текущих задач — возведение внутренних перегородок, работы по устройству кровли, выполнение отделочных и электромонтажных мероприятий, а также прокладка инженерных сетей.
Общая площадь здания — 1729,8 кв. м. Планируется, что обновленное учреждение начнет работу в 2026 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.