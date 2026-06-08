Капитальный ремонт детской музыкальной школы в Электростали наполовину завершен

В городском округе Электросталь на улице Николаева, 11 идет капитальный ремонт здания детской музыкальной школы. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, на текущий момент строительная готовность объекта составляет 50%.

Реконструкция реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соотносится с целями национального проекта «Семья».

На площадке сейчас трудятся 25 специалистов. В числе текущих задач — возведение внутренних перегородок, работы по устройству кровли, выполнение отделочных и электромонтажных мероприятий, а также прокладка инженерных сетей.

Общая площадь здания — 1729,8 кв. м. Планируется, что обновленное учреждение начнет работу в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.