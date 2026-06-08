«Танцы сквозь границы»: в Поздняково показали культуру разных народов России

В сельском клубе «Поздняково» городского округа Красногорск с большим успехом прошла презентация этнокультурного проекта «По России, танцуя». Среди почетных гостей мероприятия были директор МАУ КДК «Красногорье» Вероника Андриянова, заведующая филиалом комплекса — домом культуры «Луч» — Ольга Чубарь, старосты населенных пунктов городского округа и представители общественных организаций.

Мероприятие объединило представителей разных регионов страны: на сцене выступили гости из Башкортостана, Коми, Мордовии, Удмуртии, Саха (Якутии), Новгородской области, а также представители коренного малочисленного народа Ленинградской области — водь. Участники концерта продемонстрировали культурное многообразие России: исполнили музыкальные композиции на языках народов страны, показали традиционные танцы, а также продекламировали стихи на старославянском языке.

Цель проекта «По России, танцуя» — познакомить широкую аудиторию с региональными особенностями культуры субъектов РФ и донести их до зрителей через искусство. Инициатива не ограничивается популяризацией хореографии и вокала: она также затрагивает традиционный быт, национальную кухню и музыкальные инструменты разных народов.