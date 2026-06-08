В Подмосковье выручка малых технологических компаний выросла более чем на 20%
В Подмосковье выросла выручка малых технологических компаний
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье по итогам 2025 года выручка малых технологических компаний выросла более чем на 20% по сравнению с 2024-м. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, в 2025 году объем выручки таких компаний в регионе составил более 55 млрд рублей.
Всего в Подмосковье насчитывается свыше 270 таких компаний. Почти 600 предприятий могут получить этот статус.
В регионе для малых технологических компаний планируется внедрить налоговые льготы. Ожидается, что мера поддержки начнет действовать уже в этом году.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на ПМЭФ подписал соглашения о строительстве трех комплексов формата Light Industrial.