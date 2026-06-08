В Подмосковье выручка малых технологических компаний выросла более чем на 20%

В Подмосковье по итогам 2025 года выручка малых технологических компаний выросла более чем на 20% по сравнению с 2024-м. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, в 2025 году объем выручки таких компаний в регионе составил более 55 млрд рублей.

Всего в Подмосковье насчитывается свыше 270 таких компаний. Почти 600 предприятий могут получить этот статус.

В регионе для малых технологических компаний планируется внедрить налоговые льготы. Ожидается, что мера поддержки начнет действовать уже в этом году.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на ПМЭФ подписал соглашения о строительстве трех комплексов формата Light Industrial.