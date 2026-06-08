28 садов и 16 школ за пять лет: что удалось сделать в Красногорске благодаря «Народной программе»

«Народная программа», реализуемая подмосковным отделением «Единой России», исполнена на 98%. Документ аккумулировал порядка 780 тыс. обращений от граждан. В их числе — предложение возводить новые объекты социальной инфраструктуры.

Красногорск за последние пять лет обзавелся 28 детскими садами и 16 школами. Одно из таких образовательных учреждений появилось в жилом комплексе «Лесобережный». Речь идет о трехэтажном здании, рассчитанном на 550 учащихся, — его торжественно открыли в сентябре, рассказали в администрации.

Итогами первого учебного года в новой школе поделились с депутатом местного парламента Артуром Бадретдиновым, который также является заместителем руководителя фракции «Единая Россия». Беседу с народным избранником провели представители руководства образовательного учреждения и члены родительского комитета, сообщается в материале.

«Был здесь, когда это здание сдавали к 1 сентября. Школа очень понравилась, большая, светлая, просторная. У нас в Красногорске за последние 5 лет по «Народной программе» построили 16 школ и 28 детских садов. Можно сказать, что благодаря работе Правительства Московской области, депутатского корпуса, конечно же, Главы округа Дмитрия Владимировича Волкова, у нас ведется про-активное строительство образовательных учреждений», — сказал Артур Бадретдинов.

Новый корпус гимназии, возведенный в одном из микрорайонов, появился благодаря реализации «Народной программы» партии «Единая Россия». В здании предусмотрено практически все необходимое для полноценного учебного процесса: от пищеблока, работающего по полному циклу, до оборудованного спортивного зала и современных технологичных кабинетов, уточняется в публикации.

Школьная территория также продумана до мельчайших подробностей. Здесь обустроены удобные зоны для отдыха, а также площадки для детских игр.

«Школа просторная, светлая, технологичная. Обратила внимание, сколько сюда хожу, я первый раз увидела шторы противопожарные на третьем этаже. Это удивительно. Я, честно, очень довольна», — прокомментировала мама ученика школы Наталья Емельянова.

В 2021 году «Народная программа», которую реализует «Единая Россия», консолидировала почти 780 тыс. обращений от жителей Подмосковья. На сегодняшний день 98% этих наказов уже удалось выполнить. В регионе ввели в строй десятки новых объектов в сфере здравоохранения и образования. Кроме того, развитие получила транспортная инфраструктура, а также привели в порядок сотни дворовых территорий и так называемых народных троп — маршрутов, которыми местные жители пользуются ежедневно.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал приоритетность демографических вопросов и поддержки семей, воспитывающих детей. Эти задачи легли в основу социального блока «Народной программы». Партия обеспечила принятие более 50 законодательных актов, направленных, в частности, на продление действия программы материнского (семейного) капитала и льготной семейной ипотеки до 2030 года. В настоящее время «Единая Россия» работает над подготовкой обновленной редакции документа — «Народной программы 2.0».

От жителей Красногорска уже поступило свыше 4,5 тыс. инициатив. Свои предложения красногорцы могут направить несколькими способами: онлайн на сайте естьрезультат.рф, по номеру горячей линии 8-800-200-89-50, либо лично обратившись в общественную приемную партии, расположенную по адресу Лесная улица, дом 9. Прием заявок, добавили организаторы, продлится до 10 августа.