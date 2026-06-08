Тараканы начали бороться за экономику в Индии: что происходит в дружественной стране

В Индии молодые люди начали называть себя тараканами и вышли на протесты в масках насекомых, пишет автор статьи Business Insider Адити Бхараде. Так появилось движение Cockroach Janta Party, или CJP, которое высмеивает политическую систему и говорит от имени молодежи, уставшей от безработицы, коррупции и проблем в образовании. Давайте разберемся, почему именно тараканы.

Название отсылает к правящей партии Bharatiya Janata Party (BJP, «Индийская народная партия»), но меняет «народ» на «тараканов» (CJP, «Индийская тараканья партия»). Поводом для этого стала фраза главы Верховного суда Индии Сурьи Канта, который на слушании сравнил безработных молодых людей с тараканами и паразитами. Позже он уточнил, что говорил о людях с поддельными дипломами, а не обо всей молодежи в целом.

Но мем уже ушел в народ. Индиец Абхиджит Дипке, живущий в США, написал в соцсети: «А что, если все тараканы объединятся?» После этого он запустил CJP — движение для «безработных, ленивых, хронически онлайн» и тех, кто умеет «профессионально ныть».

Шутка быстро стала политическим символом. Официальная страница CJP в соцсетях набрала 22,7 млн подписчиков, обогнав аккаунт правящей партии BJP. В Нью-Дели сотни молодых людей вышли на протест против министра образования Дхармендры Прадхана. Многие связывают его с провалом вокруг медицинского экзамена NEET, который признали недействительным после утечки заданий.

За сатирой стоит реальная проблема: по официальным данным, безработица среди индийцев 15–29 лет в 2025 году составляла 9,9%, а среди городской молодежи — 13,6%. Миллионы образованных молодых людей борются за небольшое число рабочих мест.

Так слово «таракан» в Индии стало не оскорблением, а символом протеста: если система считает молодежь лишней, она отвечает масками, мемами и очень громкой самоиронией.