В Щелкове на улице Шмидта в объектив камеры случайных прохожих попал необычный пешеход. Житель города опубликовал любопытное видео в местном паблике, сообщил REGIONS.

На кадрах запечатлено, как в ночное время, когда транспортный поток практически затихает, по хорошо освещенному пешеходному переходу уверенно вышагивает ежик. Колючий пешеход, как окрестили его в социальных сетях, не спеша пересекает проезжую часть, строго придерживаясь правил — он движется исключительно по «зебре», не суетится и не мечется в панике, а ведет себя подобно знающему городские нормы жителю, рассказывается в публикации.

То, как повел себя колючий герой, вызвало у щелковцев настоящий шквал положительных эмоций. Люди, оставляющие отклики в интернете, пришли к единому выводу: этот лесной житель заслуживает звания самого дисциплинированного животного в городе, говорится в публикации.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Антонина Гареева ]

Один из комментаторов даже придумал свежий лозунг для всех, кто пользуется дорогами: «Будь как ежик — соблюдай ПДД». Именно эту фразу он и предложил взять на вооружение водителям и пешеходам.

Как отмечают местные жители, в летний период подобные встречи случаются нередко. Из-за жары и в поисках пропитания ежи часто выбираются в городскую черту. Однако, как правило, они перебегают дорогу в неположенных местах. Этот же экземпляр, подчеркивают очевидцы, стал настоящим примером для подражания, продемонстрировав, что безопасность на дороге превыше всего.

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