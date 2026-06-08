«Полуторка» из Вязьмы: остов грузовика 1941 года в Реутове могут купить музеи и киностудии

В Реутове появился уникальный лот, способный заинтересовать не только частных собирателей раритетов, но и крупные музеи или киностудии, сообщает REGIONS. На продажу выставлен остов легендарного грузового автомобиля ГАЗ-АА, который в народе более известен под прозвищем «полуторка». Как подчеркивают эксперты, исключительность объекта заключается в том, что он собран из оригинальных деталей, обнаруженных на местах ожесточенных боев 1941 года.

Как рассказал изданию владелец артефакта по имени Андрей, этот экземпляр представляет собой не просто старый разбитый автомобиль, а настоящий «конструктор истории». По его словам, каждая составная часть была найдена поисковыми отрядами на территории Тверской и Смоленской областей.

«Мы собирали его по частям из того, что удалось обнаружить в лесах и болотах на местах тяжелейших боев в так называемом „Вяземском котле“. Отдельно нашли раму, отдельно — кабину и капот. За исключением колес, практически весь грузовик состоит из подлинных деталей времен войны», — поделился житель Реутова.

Символ стойкости

Историческое значение этой находки сложно переоценить, отмечают специалисты. Именно в районе Вязьмы в начале октября 1941 года развернулась одна из самых трагических и одновременно героических страниц обороны столицы. Окруженные советские подразделения, неся колоссальные потери, сумели задержать наступление гитлеровских войск на две недели, поясняется в материале. Именно эта задержка, подчеркивают историки, дала советскому командованию время для укрепления подступов к Москве и в конечном итоге спасла город от захвата.

«ГАЗ-АА, прошедший через тот ад, — это свидетель эпохи, символ невероятного трудолюбия и стойкости нашего народа. На таких машинах не только воевали, но и везли хлеб в блокадный Ленинград по „Дороге жизни“. Это живой памятник», — подчеркивает Андрей.

Будущее артефакта

Сейчас остов машины, которая в прямом смысле воевала под Вязьмой, дожидается своего будущего хозяина. Того, кто захочет вдохнуть в легендарный грузовик новое существование. Сам продавец полагает, что у собранного «скелета» есть несколько перспективных вариантов применения. Во-первых, его можно превратить в выставочный экземпляр для музея.

Во-вторых, использовать как реалистичный реквизит при съемках исторического кино. И в-третьих, сделать мемориалом — поставить в память о шоферах, которые под бомбежками возили грузы по фронтовым дорогам, уточнил владелец.

Этот «стартовый набор» для погружения в историю, как назвал его владелец, дожидается того, кто оценит не просто металл, а ту память, которую он в себе несет. Подобные находки, резюмируется в информации, с каждым годом становятся все более редкими, превращаясь из старого железа в бесценное национальное наследие.

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