Страшнее пяти пачек сигарет: как курение кальяна приводит к преждевременной смерти
Фото: [istockphoto.com/Vershinin]
Онкологи предупреждают, что курение кальяна многократно повышает риск развития рака легких и инсульта, — одна сессия может обеспечить организм дозой никотина, эквивалентной содержимому сотни сигарет. Исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, чем еще опасен кальян, и может ли он привести к смерти.
Как пишет RT, вредные вещества из кальяна поступают в организм сразу, а не постепенно, как при обычном курении, что дополнительно увеличивает вероятность инсульта и инфаркта. Эксперт Сысоева подчеркнула, что курение кальяна действительно представляет серьезную угрозу для здоровья. По ее словам, кроме рака и сердечно-сосудистых осложнений, кальян опасен и другими последствиями.
«При совместном использовании трубки возможно заражение инфекциями, включая туберкулез, герпес, гепатиты и респираторные вирусы. Длительное и регулярное курение кальяна вызывает хроническое воспаление бронхов, снижение функции легких, повышает риск хронической обструктивной болезни легких и может ускорять развитие сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она.
Кроме того, курение кальяна само по себе опасно и для жизни человека, заверила врач.
«Систематическое курение кальяна действительно способно привести к тяжелым осложнениям и преждевременной смерти. Даже при редком использовании кальяна вред накапливается, а риск заболеваний останется высоким», — заключила Сысоева.
