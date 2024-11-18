Свадьба действительно состоится: стали известны планы Лепса и его 18-летней возлюбленной

Пара Григория Лепса и его 18-летней возлюбленной Авроры Кибы продолжает вызывать недовольство одних и восхищение других. Несмотря на волну хейта, артист заявил, что летом следующего года у влюбленных планируется свадьба. Настоящие чувства или холодный расчет стали причиной столь разного по возрасту союза, а также доживет ли он до бракосочетания, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).

По ее прогнозу, пару действительно ждет счастливое будущее. Карты указывают не только на страсть и глубокое влечение, но и на необходимость преодоления внутренних и внешних препятствий.

«Их союз обещает финансовую стабильность и процветание. А романтическом плане у них взаимопонимание и гармония, однако могут быть и некоторые разногласия. Конечно, придется работать над отношениями и преодолевать трудности», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эзотерик подчеркнула, что дать однозначный ответ на вопрос о мотивах этих отношений с обеих сторон достаточно сложно.

«Возможно, это смесь и любви, и расчета. Сплетение чувств и реальных выгод. Однако ясно одно: перед Григорием и Авророй открываются многочисленные возможности. Их будущее обещает быть как минимум интересным. И свадьбе все-таки быть», — заключила Алексеева.

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