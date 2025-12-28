Священнослужитель объяснил причину путаницы в датах поздравлений с Рождеством

Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) дал разъяснение верующим по поводу оптимального времени для рождественских поздравлений. Священнослужитель подчеркнул, что главное в этом вопросе — учитывать религиозную принадлежность человека и устоявшиеся традиции его вероисповедания.

По словам священника, в конце декабря мир отмечает Рождество по григорианскому календарю, которым руководствуются католики и протестанты. Для православных христиан, живущих по юлианскому календарю, праздник наступает позже — 7 января. Иеромонах отметил, что получать поздравления в декабре не является предосудительным — это проявление уважения к иной традиции. Однако если поздравление адресовано именно православному верующему, уместно будет вежливо поблагодарить и напомнить о своей дате празднования.

Причина расхождения, как пояснил отец Феодорит, кроется в разных календарных системах. Русская православная церковь сохраняет приверженность историческому юлианскому календарю, введённому ещё до нашей эры, в то время как католическая церковь и большинство светских государств давно перешли на реформированный григорианский календарь, что и создаёт разницу в 13 дней.

