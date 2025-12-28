Эксперты по традициям напомнили о строгих запретах на 28 декабря, связанных с памятью святого Трифона

Православная церковь 28 декабря отмечает день памяти одного из самых почитаемых святых Русского Севера — преподобного Трифона Печенгского. Миссионер и просветитель, он известен как основатель первой православной обители за Полярным кругом — Троицкого Печенгского монастыря, заложенного в 1532 году.

Родившийся в семье священника, Митрофан (мирское имя святого) с юности стремился нести слово Божие в отдаленные земли. Он поселился на реке Печенге, где выучил язык местных саамов (лопарей) и, несмотря на первоначальную враждебность, смог обратить многих в христианство своим смирением и любовью. Святой прожил в суровых северных условиях почти 60 лет, пользуясь поддержкой царя Ивана Грозного, и скончался в 1583 году. Верующие почитают его как покровителя мореплавателей и путешественников, обращаясь с молитвами о защите.

С этим днем связан комплекс народных традиций и строгих запретов. 28 декабря считается благоприятным временем для обучения и передачи знаний: отцы наставляли сыновей в ремеслах, матери — дочерей в рукоделии. Существовали ритуалы, связанные с противостоянием холоду, например, высыпание горячих углей на снег.

Однако, согласно народным поверьям, нарушение ряда запретов в этот день сулит серьезные неприятности. Категорически не рекомендуется ходить в лес из-за активизации темных сил. Под запретом находятся жалобы на мороз и погоду, чтобы не навлечь еще большие испытания. Также нельзя давать в долг деньги или хлеб — это грозит утратой достатка. Ссоры, сквернословие, охота и рыбалка ради забавы могут привести к финансовым потерям, а оставленная на ночь грязная посуда — к семейным раздорам.

Таким образом, день памяти преподобного Трифона Печенгского объединяет в себе церковное почитание миссионерского подвига и богатый пласт народной обрядности, призывающей к благоразумию и соблюдению традиций.

