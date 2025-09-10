Подорожает на 10 рублей: эксперты обещают беспощадный рост курса доллара до конца 2025 года

Курс доллара растет уже на протяжении нескольких дней, поднявшись до отметки 86 рублей. Что будет с курсом дальше и с чем связан резкий рост доллара, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

По словам эксперта, сентябрь всегда связан с рядом экономических изменений.

«Провоцируется рост инфляции и идет уменьшение экспортных доходов в бюджете Российской Федерации. Кроме того, сейчас идет спрос на валюту. И будем честными, тот курс доллара, который мы видели весь предыдущий период, он не совсем выгоден российскому бюджету», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Оптимальная планка, чтобы перекрыть дефицит, который нарастает — это 94-96 рублей за доллар.

«Если еще в середине года прогноз дефицита бюджета был 5 трлн рублей, то сейчас называются цифры 8 и даже 12 трлн рублей. Дабы нам не выйти на такие значительные цифры и не урезать национальные проекты социальной направленности: медицина, образование, демографическая политика, ослабляется рубль, чтобы за счет нефтегазовых доходов пополнить казну», — добавила Литвиненко.

Еще одна причина, по словам экономиста, это предстоящее заседание совета Центробанка 12 сентября, где будет приниматься решение по ключевой ставке.

«И все ожидают именно значительного снижения минимум до 16%. Ключевая ставка и ее снижение всегда влияют на снижение курса рубля. Поэтому курс рубля, скажем так, заблаговременно готовится. 12 сентября объявят снижение ключевой ставки, я думаю, что все-таки это будет 16%, что еще может подстегнуть ослабление рубля и укрепить доллар. Мы можем увидеть планку 87, 88 и в какие-то моменты даже 90 рублей за доллар», — отметила эксперт.

Кроме того, продолжила она, 18 сентября ожидается заседание Федеральной резервной системы, где США также будут принимать решение по ставке. Планируется ее снижение либо на 0,25, либо на 0,5 базисных пунктов.

«Что также укрепит доллар на мировом рынке и еще больше ослабит рубль. Поэтому, мы можем пересечь планку и 88, и 90 рублей за доллар. До конца года, может быть, даже выйдем на 92. Возможны лишь одномоментные понижения», — подчеркнула Литвиненко.

