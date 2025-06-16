Тегеран может закрыть Ормузский пролив из-за конфликта с Израилем: РФ заменит Иран и нарастит поставки нефти на Восток

Россия может увеличить поставки нефти на Восток в случае уничтожения или перекрытия зарубежных нефтепроводов, направленных на Китай, Индию и Пакистан. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил экономист Михаил Беляев.

Ранее иранский депутат Эсмаил Косари заявил, что Тегеран рассматривает вариант с закрытием Ормузского пролива на фоне атак Израиля, передает портал Rokna. Такое решение может серьезно нарушить глобальные цепочки поставок энергоресурсов. Как отметил экономист Беляев, такое решение глобально не изменит нефтяной рынок для России.

«Россия уже во многом переориентировала свои поставки на Восток, частично идет на Африку, частично в Западную Европу мы поставляем, но основной рынок это Восток. И восточное направление пока находится вне угрозы [войны]», — отметил эксперт.

Как подчеркнул специалист, в случае вывода из строя зарубежных нефтепроводов и последующего за этим дефицитом Россия сможет увеличить собственное производство нефти и направлять на Восток дополнительную продукцию.

«Хотя это все не так просто: не факт, что можно очень быстро увеличить объем добываемой нефти, и не факт, что будут средства для ее доставки, потому что они тоже ограничены», — подчеркнул экономист.

При этом цены на нефть не смогут измениться, поскольку действующие поставки будут продавать по контрактной цене, заявил специалист.

«Пока не завершится действие контракта, особенно ничего не изменится», — отметил эксперт.

Как заверил экономист, измениться может спотовая цена нефти (текущая рыночная стоимость актива для немедленной покупки или продажи).

«В долгосрочной перспективе можно говорить об изменении цен, но пока неизвестно, как конфликт Израиля и Ирана будет развиваться», — заключил Беляев.

Ранее стало известно, что Израиль готов нанести ядерный удар по Ирану.