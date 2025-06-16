Израиль готов нанести ядерный удар по Ирану — кто остановит Тель-Авив

Израиль психологически готов применить ядерное оружие против Ирана, но этого им не позволят сделать их же партнеры. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия. Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов. Как отметил политолог Аграновский, дальнейшие атаки Израиля по Ирану не приведут к ядерной войне.

«Применение Израилем ядерного оружия маловероятно, потому что это совершенно другая стадия конфликта и другой уровень угрозы для всего мирового сообщества», — подчеркнул специалист.

И в текущем конфликте роль агрессора занимает Израиль, выразил мнение специалист. Однако даже при нынешних условиях израильскому государству не удастся добиться своих целей военным способом, поскольку для этого нужно начать сухопутную операцию на территории Ирана.

«У Израиля нет возможности сделать такое в отношении Ирана. У Тель-Авива нет сейчас ни оснований, ни каких-то политических возможностей для применения ядерного оружия», — заявил политолог.

И такое решение не поддержат и партнеры Израиля, в частности США, добавил он.

«Применение ядерного оружия переведет ситуацию безопасности в мире на совершенно другой уровень, близкий к мировой ядерной войне. При этом психологически израильтяне были бы готовы применить ядерное оружие, а вот политически им никто не позволит этого сделать, и они на такой риск не пойдут», — заключил Аграновский.

Ранее местные жители рассказали об обстановке в Израиле на фоне конфликта с Ираном.