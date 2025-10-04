Тельцам, Скорпионам и Козерогам могут прийти большие деньги совсем скоро — как не упустить финансовую удачу

В ближайшую неделю финансовая удача будет преследовать Тельцов, Скорпионов и Козерогов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила астролог Элиана Астратова. Она рассказала, как точно привлечь деньги в свою жизнь.

Положение планет практически гарантирует внезапные финансовые бонусы, прибыль от инвестиций, а также успешную покупку или продажу для Тельцов в ближайшую неделю. Астролог посоветовала обращать внимание на предложения, которые кажутся «случайными» — среди них может быть настоящий золотой билет.

«Скорпионов ждет период, когда вложенные усилия могут дать плоды — премия, повышение или неожиданный заказ. Не бойтесь требовать больше — вы можете быть удивлены, как легко согласятся», — заявила Астратова.

Козерогам может прийти идея, которая перерастет в источник дохода. Не нужно бояться действовать. Неделя дает шанс заработать на том, на что раньше не обращалось внимания, заключила эзотерик.

