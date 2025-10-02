Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила запретить продажу несовершеннолетним спортивного питания с тонизирующими компонентами. Поводом стала ситуация в одной из школ Екатеринбурга: там около 20 пятиклассников попробовали предтренировочный порошок «Психотик» и отравились им, сообщали телеграм-канал «112» и портал E1.ru. Заведующая поликлиникой № 5 Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-педиатр Оксана Царегородцева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, действительно ли спортивное питание опасно для детей и подростков.

Как отметила врач, спортивное питание включает не только изотонические напитки, но и протеиновые батончики, порошковые протеины и заменители сахара.

«Для взрослых спортсменов эти продукты часто безопасны и полезны при правильной дозировке, но для детей и подростков их употребление несет определенные риски. Следует отметить, что речь идет в первую очередь о высоком уровне белка и концентрированных аминокислот, который могут перегружать почки и печень», — пояснила эксперт.

По ее словам, также изотоники и энергетические напитки часто содержат значительное количество сахара или искусственных подсластителей, что может способствовать формированию кариеса, нарушениям обмена веществ и повышенному риску ожирения.

«Протеиновые батончики и порошки могут менять привычный рацион ребенка, замещая полноценное питание с фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и молочными продуктами, необходимые для правильного роста и развития», — выразила мнение специалист.

При этом искусственные подсластители и ароматизаторы могут влиять на микробиоту кишечника и пищевое поведение, вызывая переедание или привычку к сладкому, считает врач.

«Таким образом, спортивное питание не рекомендуется детям и подросткам без прямых показаний врача и контроля специалиста. Основой здорового роста и физической активности остаются сбалансированное питание, вода, свежий воздух и регулярные тренировки, а не добавки, разработанные для взрослых спортсменов», — заключила Царегородцева.

