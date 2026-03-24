«Темный режим» в Египте: почему курорты станут менее яркими и как это скажется на туристах

Путешественников, планирующих отдых в Египте, предупреждают о грядущих изменениях. С 28 марта страна переходит на режим жесткой экономии электроэнергии, который уже окрестили «темным режимом». Причина — не внутренние проблемы, а внешний геополитический шок. Начавшаяся 28 февраля война США и Израиля против Ирана привела к обвальному росту мировых цен на топливо, и Египет, один из крупнейших импортеров энергоносителей, оказался в эпицентре кризиса, передает «ТурДом».

Почему Египет вынужден экономить

Египет в значительной степени зависит от импорта природного газа для производства электроэнергии. До начала военных действий на Ближнем Востоке ежемесячные расходы страны на импорт газа составляли около 560 миллионов долларов. Однако после эскалации конфликта и последовавшего за этим скачка цен этот показатель взлетел почти в три раза — до астрономических 1,65 миллиарда долларов в месяц.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули на пресс-конференции 10 марта 2026 года назвал ситуацию «исключительным глобальным кризисом» и предупредил, что его последствия будут тяжелыми для всего мира. Власти оказались перед выбором: либо снова повышать тарифы на топливо для населения (что было бы катастрофой для экономики), либо искать другие способы сократить потребление. Выбрали второе.

Что изменится для туристов

С 28 марта по всей стране вводятся следующие ограничения:

График работы коммерческих объектов. Рестораны, кафе, магазины и торговые центры будут закрываться в 21:00. Исключение сделано для четверга и пятницы (в Египте это выходные дни) — в эти дни заведения смогут работать до 22:00.

Подсветка и реклама. Власти приказали отключить световую рекламу вдоль дорог и сократить уличное освещение до минимально безопасного уровня. Вечерние прогулки по курортам станут менее яркими — привычная иллюминация витрин и билбордов исчезнет.

Государственные учреждения. Большинство ведомств будут закрываться уже в 18:00. Кроме того, правительство рассматривает возможность перевода части госслужащих на удаленную работу на один-два дня в неделю.

Въезд в страну. С марта 2026 года подорожала «виза по прибытии» — теперь она стоит около 30 долларов вместо прежних 25. Туристам, желающим сэкономить, рекомендуют оформлять электронную визу заранее — ее цена осталась на уровне 25 долларов.

Что останется без изменений

Для туристов, которые планируют отдых в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и других курортах Красного моря, есть хорошая новость: гостиницы и отели под новые ограничения не попадают.

Большинство отелей на египетских курортах оснащены собственными резервными генераторами, что делает их независимыми от городских электросетей. Этот опыт уже проверялся на практике: летом 2024 года, во время общенациональных веерных отключений, курортные зоны жили в штатном режиме.

Исключения также предусмотрены для социально значимых объектов. Супермаркеты, аптеки, пекарни и продуктовые магазины продолжат работать по обычному графику. Службы доставки еды будут функционировать круглосуточно.

К чему готовиться туристам

Хотя отдых внутри отелей останется привычным, туристам стоит учесть несколько моментов:

· Вечерние прогулки. Знаменитая улица Шератон в Хургаде, где раньше кипела ночная жизнь, после 21:00 погрузится в полумрак. Магазины сувениров и местные кафе будут закрыты, поэтому шопинг и ужины вне отеля лучше планировать на более раннее время. · Экскурсии. Некоторые экскурсионные программы, особенно те, что рассчитаны на вечернее время, могут быть скорректированы. Туроператоры советуют уточнять детали у гидов на месте. · Трансферы. Сокращение уличного освещения может сделать вечерние поездки по городу менее комфортными. При планировании поздних трансферов в аэропорт стоит учитывать, что дороги будут хуже освещены.

Сроки и перспективы

Ограничения вводятся на пробный месяц. По истечении этого срока власти пересмотрят ситуацию и решат, продлевать ли меры. По словам премьер-министра Мадбули, если кризис завершится и ситуация с энергоснабжением нормализуется, режим экономии будет отменен.

Пока же российским туристам, планирующим поездку в Египет, стоит заранее планировать свой досуг и не рассчитывать на ночные походы по магазинам и кафе. Впрочем, для тех, кто предпочитает размеренный отдых в отелях по системе «все включено», перемены окажутся практически незаметными.

Справка: Египет переживает не первый энергетический кризис за последние годы. В 2023–2024 годах страна уже вводила веерные отключения электричества, но тогда ограничения носили более хаотичный характер. Нынешние меры — плановая и системная попытка властей удержать ситуацию под контролем, не допуская коллапса и резкого повышения цен для населения.