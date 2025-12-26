Терапия Толстым: как в Вологодской психбольнице лечат пациентов через творчество

В преддверии Нового года в Вологде ожили герои «Войны и мира» Льва Толстого — в стенах Вологодской областной психиатрической больницы проходит традиционная выставка поделок пациентов. Вот уже более 10 лет лечение в клинике тесно связано с творчеством. Как арт-терапия помогает в реабилитации и культурном просвещении пациентов — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Толстой в Год защитника Отечества

Первый бал Наташи Ростовой, военные баталии, встреча императоров Александра I и Наполеона Бонапарта на реке Неман и сам Лев Николаевич Толстой — исторические и литературные фигуры предстали на творческой выставке в Вологодской психбольнице. Тематические показы проводятся уже более 10 лет в преддверии больших праздников. В этот раз экспозиции посвятили Году защитника Отечества, которым был объявлен уходящий 2025-й.

«Выставка к 9 Мая была посвящена 80-летию Победы. Но мы вспомнили и другие великие исторические даты, великие победы нашей страны. Сложились два кусочка одного пазла: победа в Отечественной войне 1812 года и первый бал Наташи Ростовой в романе Льва Николаевича Толстого, который состоялся 31 декабря — накануне 1810 года. В общем, решили обыграть эти события и интересно продумать новогоднюю выставку», — рассказала заведующая службой медико-реабилитационного отделения Анастасия Хижняк.

Фото: [ архив Вологодской областной психиатрической больницы ]

Арт-терапия как неотъемлемая часть лечения

В подготовке ежегодных выставок пациентам Вологодской областной психбольницы помогают специалисты медико-реабилитационного отделения. Медики продумывают концепцию экспозиции, после чего приступают к совместному творчеству с подопечными. В работе пациенты могут воплотить собственные идеи при желании. В клинике с радостью воспринимают творческое проявление: выбор материалов, цвета, формы.

«Работа ведется на постоянной основе. В период лечения в нашей больнице те пациенты, которые могут и желают заниматься творчеством, направляются в мастерские и занимаются различными видами декоративно-прикладного творчества, рукоделием, вязанием, шитьем, работой с бумагой. Это очень благотворно влияет на процесс излечения пациентов, они получают много положительных эмоций, у них поддерживаются коммуникационные навыки, желание реализовать свои творческие идеи», — объяснила Хижняк.

Фото: [ архив Вологодской областной психиатрической больницы ]

Арт-терапия — одно из ключевых направлений психосоциальной реабилитации, доказанный метод работы с пациентами.

«Существует специальная литература, обучение, как нужно проводить арт-терапию с пациентами. Это не просто рукоделие, у него есть определенные задачи: именно улучшить качество жизни пациентов таким образом», — заключил главный врач Вологодской областной психиатрической больницы Сергей Шабанов.

Фото: [ архив Вологодской областной психиатрической больницы ]

