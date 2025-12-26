Опасные сладости для детей: какие новогодние подарки лучше не покупать и как выбрать качественный набор
Врач Царегородцева предупредила о рисках дешевых новогодних подарков
Фото: [istockphoto.com/Liuba Bilyk]
К выбору новогоднего подарка со сладостями для детей необходимо подходить осознанно, обращая внимание на состав конфет. Для ребенка могут быть небезопасны угощения с искусственными добавками. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила заведующая поликлиникой № 5 «Путилково» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-педиатр Оксана Царегородцева.
Как отметила эксперт, качественные сладости содержат минимальное количество искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.
«Натуральные ингредиенты — фрукты, орехи, темный шоколад с высоким содержанием какао — оказывают меньше нагрузки на пищеварительную систему и обмен веществ по сравнению с продуктами, насыщенными сахаром и искусственными добавками», — пояснила специалист.
По ее словам, цена набора может служить ориентиром, но не является абсолютным критерием качества.
«Набор за 200 рублей может содержать некрупные и простые сладости, что само по себе не делает его опасным, однако продукты очень низкой стоимости зачастую содержат повышенные количества трансжиров, душевых подсластителей и красителей, которые у детей могут вызывать аллергические реакции, диспепсию или нарушения сна вследствие избыточного сахара и стимуляторов вкуса», — предупредила врач.
Фото: [istockphoto.com/Zarina Lukash]
При выборе специалист рекомендует изучить пищевую ценность и список ингредиентов в наборе.
«Предпочтение отдавайте изделиям с понятной маркировкой, без гидрогенизированных жиров и высокофруктозного сиропа. Обратите внимание на возрастные рекомендации, рацион ребенка и возможные аллергены: орехи, молоко и соя», — заявила она.
Небезопасны для детей продукты с высоким содержанием избыточного сахара и искусственных добавок: они могут провоцировать кариес, снижение концентрации внимания и нежелательные реакции иммунной системы, заключила Царегородцева.
В 2025 году средняя цена новогоднего набора составляет около 3 тыс. рублей, выяснили корреспонденты интернет-издания «Подмосковье сегодня», проанализировав цены в сетевых магазинах. Самый дешевый подарок можно найти за 139 рублей, а стоимость самого дорого и вовсе достигает 20 тыс. рублей — за эти деньги продают редкий адвент-календарь от Kinder.
