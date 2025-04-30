Топ-7 бесплатных мероприятий в Москве на майских праздниках

Россиян ожидают восемь выходных дней в связи с майскими праздниками, нерабочими будут дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Топ-7 бесплатных мероприятий, которые стоит посетить в Москве на длинных выходных, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Спектакли и выставки

Постановку «И пробил час…» (12+) покажут 3 мая в 19:00 в Доме культуры «Стимул», вход — свободный. Актеры расскажут зрителям о реальных событиях, которые выпали на долю жителей оккупированной немецко-фашистскими захватчиками Белоруссии, действие спектакля происходит на хуторе Русаковский. Режиссером-постановщиком выступает Ольга Чиняева.

Спектакль-дивертисмент «Мир. Война. Победа» (12+) увидят гости «Есенин-центра» 8 мая. Через эмоциональный фон музыкальных произведений зритель сможет наблюдать три эпохальные смены времени: довоенные 1930-е годы, период Великой Отечественной войны и восстановление страны после четырех лет ужаса. Авторы представят три времени — мирное, военное и победное. Исполнят дивертисмент студенты кафедры Академического пения Института Современного Искусства, солисты «Театра-студии музыкально-сценического мастерства имени Ф.И. Шаляпина». Режиссером-постановщиком выступает художественный руководитель «Театра-студии музыкально-сценического мастерства имени Ф.И. Шаляпина» Михаил Анестратенко, музыкальный руководитель — Заслуженный работник культуры РФ Галина Федосеева. Время начала спектакля — 19:00, вход будет осуществляться по бесплатным электронным билетам.

Фото: [ istockphoto.com ]

Интерактивная выставка «Путешествие по России» (0+) откроется в Национальном центре «Россия» 1 мая, экспозиция будет открыта до 18 мая. Посетители смогут преодолеть путь от Владивостока до Калининграда, не покидая Москвы. С помощью сотни интерактивных экспонатов, расположенных на площади свыше 3 тысяч квадратных метров, можно будет узнать о достижениях, культуре, науке и природе всех регионов России. Перед посещением выставки необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Национального центра «Россия».

С 6 мая по 15 июня в Доме-музее Марины Цветаевой пройдет выставка «Война и Мир Евгения Расторгуева» (6+), приуроченная к 80-летию Победы. Фронтовые рисунки художника повествуют о жизни солдат на Карельском фронте. Вторая часть выставки посвящена городецкому миру. Вход на выставку осуществляется по бесплатным билетам.

День Победы

Масштабное празднование Дня Победы состоится в Москве 9 мая — в 2025 году россияне отмечают 80-летие Великой Победы. Парад на Красной площади продолжит торжество на Поклонной горе. Центром празднования станет парк Победы, на Главное аллее развернется масштабная программа, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. На большой сцене состоится выступление симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева, а участники творческого проекта Олега Газманова «Родники» подготовили для москвичей концерт «Песни Победы. Голоса поколений». Вечером с военными песнями выступит арт-группа «Soprano Турецкого». Завершится празднование Дня Победы в Москве салютом, который все-таки состоится 9 Мая, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. Самый масштабный фейерверк в стране традиционно запускается на Поклонной горе. Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+.

Фото: [ istockphoto.com ]

Празднование 9 Мая также пройдет на территории музея-заповедника «Царицыно». Утром здесь покажут прямую трансляцию парада на Красной площади, а следом архивную запись Парада Победы 1945 года. Гости парка услышат песни военных лет и современные композиции, посвященные героям, на концерте (0+), участие в котором примут участие Юлия Пересильд, симфонический оркестр «Русская филармония» и Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана.

День Победы также отметят в Троицке, после прямой трансляции парада на Красной площади для москвичей запланирована концертная программа с песнями военных лет (0+). На сцену выйдут группа ТeАmo, коллектив «123 полк», Ираклий Перцхалава и Зара, сказано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ранее стало известно, что в России могут ввести 100%-е льготы для педагогов на посещение учреждений культуры.