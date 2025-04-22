Трамп хочет выйти из переговорного процесса: будет ли достигнуто перемирие в апреле и что ждет Украину

Полное перемирие на Украине вряд ли будет достигнуто в апреле, возможны лишь его элементы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров. По его словам, речь идет о том, чтобы завершить украинский конфликт до конца 2025 года.

Ранее американских президент Дональд Трамп угрожал выйти из переговорного процесса по Украине, если Москва и Киев будут «сильно усложнять ситуацию». Федоров назвал подобные заявления лидера США блефом. Выйдя из переговоров, Трамп просто распишется в собственном бессилии и будет атакован внутри Штатов за то, что он потерял время, ничего не достигнув, отметил эксперт. Для достижения своих целей республиканец может прибегнуть к стилю «кнута и пряника», приостановив свое участие, но, по сути, не бросая переговорный процесс.

В теории достижение перемирия в апреле возможно, но на практике это сложно, когда ведутся боевые действия, считает Федоров. Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, показало, что противник не выполнил те же самые условия, что может произойти и при заключении более длительного перемирия, добавил политолог.

«Например, мы подпишем перемирие, не факт, что перемирие будет со стороны Украины. В данном случае идет разговор о том, чтобы в этом году перемирие было не обязательно в апреле. Но Трамп, как профессиональный переговорщик, и кнутом, и пряником продвигает собственные интересы. Мне кажется, что какие-то элементы перемирия могут быть достигнуты (в ближайшее время, — прим. ред.), но вот именно полное перемирие — вряд ли, но речь идет о том, чтобы закончить конфликт, заключить перемирие в этом году», — заключил Федоров.

Ранее стали известны условия для диалога Москвы и Киева.