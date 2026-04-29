Трамп «сливает» Украину: какую сделку он готовит с Россией

Администрация США фактически убрала украинский трек из приоритетов: по данным Politico, американские чиновники уже не помнят, когда в Белом доме в последний раз серьезно обсуждали переговоры по Украине — сейчас основное внимание сосредоточено на Иране. На этом фоне интерес Дональда Трампа к сотрудничеству с союзниками по НАТО именно по украинскому вопросу заметно снизился. Почему так произошло и что это значит для России, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Дмитрий Аграновский.

Украина утратила ценность для Вашингтона

По словам эксперта, в повестке Вашингтона сегодня явно доминирует иранское направление.

«В приоритете у них находится сейчас Иран. И потом у Трампа, как я понимаю, была установка договариваться с Москвой, и Россия имела приоритет перед Украиной», — отметил Аграновский.

Он напомнил, что Трамп одновременно обострил отношения с рядом стран, которые Москва традиционно считает своими партнерами — Венесуэлой, Кубой, Ираном, — и теперь пространство для маневра у Белого дома стало уже. При этом сам украинский проект, по оценке политолога, для США в нынешнем виде перестал быть стратегически значимым.

«Сейчас для США Украина никакой ценности не представляет. Собственно, для европейцев в том виде, в котором она есть, тоже не представляет ценности, но европейцы более идеологизированы, более русофобски заряжены», — подчеркнул он.

Аграновский считает, что в представлении Трампа Россия должна была занять роль крупного регионального игрока, в том числе с контролем над украинским направлением, а задача Белого дома — «дружить с Москвой и заключать выгодные сделки». На практике этому мешает сразу несколько фронтов напряженности, в первую очередь иранский.

Европа держится за Киев, Вашингтон ищет сделки

Политолог обращает внимание: сегодня именно европейские столицы выступают главным донором и политическим «локомотивом» поддержки Киева, тогда как администрация Трампа действует прагматичнее.

«Европейцы сейчас поддерживают Украину интенсивнее, чем США. В принципе США украинский конфликт не нужен, и они бы хотели его завершить, но они тоже должны завершить его на каких‑то условиях», — пояснил Аграновский.

По его словам, Трамп ориентирован не на идеологическое противостояние с Россией, а на достижение конкретных внешнеполитических успехов, которые можно предъявить избирателю. Однако сделать резкий разворот по украинскому треку Белому дому мешают сразу два фактора: тяжелая ситуация вокруг Ирана и внутриполитические риски.

«У них сейчас с Ираном проблемы, еще они Украину России отдадут — тогда просто не поймут у них там, в том числе их избиратели», — подчеркнул политолог.

Аграновский напомнил, что после провалов американской армии на других направлениях поле для маневра у Трампа заметно сузилось, в том числе и по украинскому вопросу. Поэтому Белый дом, по его оценке, будет пытаться максимально отодвинуть тему Украины на второй план, концентрируясь на Иране и точечных сделках с ключевыми игроками, среди которых остается и Россия.

