Взлет цен: топ 5 районов, где цены на жилье рванули в мае в Москве

В мае 2026 года средняя цена квадратного метра в Хорошево-Мневниках подскочила почти на 10% из-за выхода на рынок элитных квартир. Следом идут Якиманка и Тверской. Об этом пишет РБК .

Смена лидера и причины скачка

По данным «Инком-Недвижимости», в мае 2026-го Хорошево-Мневники показали наиболее заметный рост стоимости вторичного жилья в Старой Москве. Средний показатель достиг 395,6 тыс. рублей за 1 кв. м, что на 9,9% превышает уровень апреля. Руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов объяснил такое лидерство изменением структуры экспозиции. Он отметил, что ближе к лету на рынок вышли элитные лоты из новой вторички — домов, построенных до 2020 года. Именно этот приток дорогих объектов спровоцировал столь резкий месячный рост средней цены.

Первая пятерка и предыдущие тренды

Вторую строчку заняла Якиманка, где «квадрат» подорожал на 9,8% — до 821 тыс. рублей. Замыкает тройку Тверской район с увеличением на 8,9% (до 576,1 тыс. рублей). Четвертое место с ростом на 8,8% разделили Красносельский (459,4 тыс.) и Хамовники (790,1 тыс.). Пятую позицию удержало Замоскворечье, прибавившее 8,5% (573 тыс. рублей).

В первом квартале текущего года первая тройка выглядела иначе: тогда лидировали Якиманка с подорожанием на 7,5%, Хамовники с 5,4% и Мещанский район, где цены выросли на 4,5%.