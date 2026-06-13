Иркутск погрузился во тьму среди бела дня: что случилось с сетями в регионе

13 июня в пятом часу вечера сработала противоаварийная автоматика, обесточив практически весь Иркутск и часть Шелехова. Энергетики поэтапно возвращают электричество, обещая завершить работы к 18:00. Об этом пишет baikal24.

География отключения

В субботу, 13 июня, около 17:00 по местному времени без электроснабжения осталась подавляющая часть Иркутска. В «Иркутской электросетевой компании» сообщили, что свет исчез в Ленинском, Кировском, Куйбышевском, Октябрьском и Свердловском районах города. Одновременно обесточенными оказались некоторые кварталы Шелехова, а также целый ряд сел, садоводств и дачных поселков Иркутского и Шелеховского районов.

Причина сбоя

По информации энергетиков, столь обширное нарушение энергоснабжения спровоцировало отключение сразу нескольких высоковольтных линий. Это произошло вследствие работы противоаварийной автоматики, однако точная причина ее активации пока не раскрывается.

Ход восстановления

Аварийные бригады Южных и Восточных электрических сетей приступили к поэтапному включению подстанций и линий электропередачи. К 17:20 по местному времени появились первые сообщения о частичном восстановлении питания, хотя круг таких потребителей не уточнялся. По данным на тот же момент, свет начал возвращаться в Шелеховский район.

В компании заверили, что полностью ликвидировать последствия блэкаута планируется к 18:00. Тем не менее центральные кварталы Иркутска и другие районы города пока остаются без электричества.