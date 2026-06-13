Тепловизионные прицелы, отпугиватели и квадрокоптер: в Подольске передали адресную помощь для бойцов в зоне СВО

В среду, 10 июня, заместитель главы городского округа Подольск Ольга Шашкова вместе с первым заместителем председателя Совета депутатов Евгением Патрушевым и представителями Ассоциации ветеранов СВО приняли участие в передаче груза для военнослужащих.

Гуманитарный конвой, как уточнили организаторы, формировался на основе конкретных запросов непосредственно с передовой. Таким образом, каждый боец получил именно то, что было необходимо его подразделению для выполнения боевых задач.

В перечень переданного имущества вошли самые разные позиции: ультразвуковые отпугиватели, стабилизаторы напряжения, тепловизионные прицелы, а также приборы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, бойцам доставили строительные материалы, необходимые для обустройства позиций, инструменты, обогреватели и квадрокоптер. Содержимое посылок распределили между несколькими воинскими частями — десантниками 38 бригады Управления ВДВ, штурмовым подразделением, силами противовоздушной обороны и мотострелковым полком, который в настоящее время держит оборону на купянском направлении.

Организаторы напоминают, что оказать поддержку участникам специальной военной операции может любой неравнодушный житель. Принести гуманитарную помощь можно в Волонтерский центр, расположенный по адресу: город Подольск, улица Ульяновых, дом 1. Телефон для справок: 8 (4967) 50-04-93. Все собранные вещи и оборудование обязательно будут оперативно доставлены адресатам.

Ранее сообщалось, что в Химках почтили память героев Выборгской наступательной операции.