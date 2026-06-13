Курорт мечты превратился в хаос: турецкие турфирмы бьют тревогу из-за морского коллапса в Бодруме

Около 7 тысяч судов, большинство из которых не имеют лицензий, заблокировали бухты курорта. Экскурсионные корабли больше не могут подойти к крепости Святого Петра и пляжам, а турбизнес терпит убытки, пишет Турпром .

Бодрум, считающийся эгейской жемчужиной Турции, столкнулся с транспортным параличом морского сообщения. Центральная акватория и бухты оказались забиты частным флотом, из-за чего крупные прогулочные суда с путешественниками физически лишились возможности приблизиться к знаковым достопримечательностям. В зоне особого затора находится легендарная крепость Святого Петра.

Подробности привело издание Turizm Ajansı, ссылаясь на заявление председателя представительства Ассоциации турецких туристических агентств Энвера Кантармыша. Он признал, что обстановка вышла из-под контроля и наносит прямой финансовый урон экскурсионному сектору.

Причины морских пробок

Всего в акватории скопилось порядка 7 тысяч яхт и катеров. Лишь 2 тысячи из этого числа обладают лицензиями и работают легально. Остальные 5 тысяч — частные суда, чьи владельцы паркуются стихийно, зачастую перекрывая безопасные фарватеры. Подобная бесконтрольная якорная стоянка спровоцировала блокаду подходов к ключевым туристическим объектам.

Главный редактор Турпрома Александр Гордиец отметил, что ситуация в Бодруме свидетельствует о достижении критической точки перегрузки акваторий частным флотом. Он подчеркнул, что именно тысячи частников забили подступы к берегу, лишив крупные экскурсионные корабли возможности протиснуться к причалам.

Реакция отрасли и перспективы

В TÜRSAB уже обратились к береговой охране с требованием расчистить акваторию. Сложившаяся обстановка вынуждает организаторов экскурсий корректировать маршруты и предупреждать гостей курорта о морских пробках. Туристам рекомендуют по возможности использовать маломерные суда, которые пока способны маневрировать в стесненных условиях.