Цены на дома на колесах в России выросли вдвое: «Коммерсантъ» рассказал о состоянии рынка

Путешествия в автодомах — популярный на Западе вид отдыха, который постепенно набирает обороты и в России. Однако развитию этого направления мешают экономические трудности, санкционные ограничения и несовершенство законодательства. О том, с какими вызовами сталкивается рынок, рассказывает « Ъ-Review ».

Текущее состояние рынка

По разным оценкам, в России насчитывается около 30–32 тысяч владельцев домов на колесах. Точную статистику привести сложно, так как помимо серийных моделей существует множество частных переделок фургонов и микроавтобусов (так называемый ванлайф).

По данным аналитической компании Tebiz Group, структура рынка выглядит следующим образом:

· Кемперы (прицепы-дачи) — 42% · Автодома класса С (средние, массой 3,5–7,5 т) — 35,5% · Автодома класса В (компактные, массой до 3,5 т) — 12% (набирают популярность, особенно у молодежи)

Динамика продаж: рост и спад

Мнения экспертов о состоянии рынка расходятся. Андрей Артюхов из Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма (НСПКА) отмечает, что последние четыре года, начиная с окончания пандемии, наблюдается устойчивый ежегодный рост на 10–15%.

Однако данные Tebiz Group показывают, что 2025 год стал неудачным: объем рынка в натуральном выражении сократился на 22,6% (с 2,7 тыс. до 2,1 тыс. штук). Выручка упала с 6,05 млрд до 4,94 млрд рублей.

Учредитель компании «Трэвэл Карз» Александр Срибный подтверждает эту тенденцию: если в 2022 году они продали 20 машин, то в 2025-м — всего 3.

Почему цены взлетели до небес?

Основные причины — западные санкции, усложнившие ввоз и растаможку, а также резкий рост утилизационного сбора. Это привело к тому, что цена автодома при ввозе в Россию практически удваивается. К примеру, европейский дом за €50 тыс. после всех процедур будет стоить уже €100–110 тыс.

Китайские альтернативы

На рынке появляются китайские производители, но их покупка сопряжена с рядом проблем: сложности с запчастями и несоответствие категорий водительских прав. В Китае распространены права категории C1 (до 4,5 т), в то время как в России самые популярные права категории B рассчитаны на машины массой до 3,5 т.

Российское производство: ставка на кемперы

Из-за проблем с импортом активно развивается отечественное производство. По данным Tebiz Group, в 2025 году в России было выпущено около 2 тыс. автодомов и кемперов, тогда как импортировано — всего 68Наиболее перспективным направлением считаются именно кемперы: до 80% из них сейчас производятся в России. Есть даже уникальные полноприводные внедорожные прицепы, качество которых, по словам экспертов, превосходит признанных мировых лидеров из Австралии и Новой Зеландии.

Однако создание домов на базе автомобильных шасси сталкивается с трудностями. Получить сертификат на новые модели без участия ушедших из России иностранных производителей крайне сложно. Попытки делать автодома на шасси «Газель Next» тоже не спасают ситуацию: стоимость такого дома начинается от 5 млн рублей, что сопоставимо с ценой подержанной европейской модели, а то и превышает ее. Вся начинка (отопление, аккумуляторы, окна) — импортная.

Главная проблема — нежелание производителей шасси сотрудничать с изготовителями автодомов, поставлять продукцию на льготных условиях или с отсрочкой платежа.

Спрос, аренда и инфраструктура

Несмотря на высокие цены, спрос на дома на колесах стабильно растет. Производственных мощностей не хватает, чтобы его удовлетворить. Из-за этого все большее распространение получает аренда. В России работает более 100 компаний, предлагающих такие услуги. Цены на аренду прицепов варьируются от 3 до 9 тыс. рублей в сутки, а автодомов — от 17 до 45 тыс. рублей.

Главный тормоз для развития рынка — отсутствие инфраструктуры. На всю Россию насчитывается всего около 500 кемпингов, готовых принимать дома на колесах, что катастрофически мало. Раньше люди покупали технику и ездили в Европу, но сейчас такой возможности нет.

Перспективы и необходимость господдержки

По прогнозу Tebiz Group, к 2035 году рынок может вырасти до 3,5 тыс. машин в год. Однако для этого, по мнению участников рынка, необходима государственная поддержка: субсидии производителям и покупателям, льготное кредитование и лизинг, а также помощь в развитии сети кемпингов.

Кроме того, бизнесу нужны льготные ставки по аренде земли и понятная стандартизация отрасли. Как отмечают эксперты, сейчас люди, далекие от этой сферы, пытаются разрабатывать стандарты, что может навредить производству.

