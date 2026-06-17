Кашемир или подделка: 5 способов проверить вещь прямо в магазине

Кашемировые джемперы, палантины и пальто есть в гардеробе многих, но далеко не каждый может отличить качественную вещь от подделки. Надпись Cashmere на ярлыке не всегда означает, что внутри 100% пуха кашмирских коз. Доцент Елена Ершова рассказала REGIONS , как проверить подлинность прямо в магазине с помощью простых тактильных тестов и на что обращать внимание при уходе за кашемиром, чтобы вещь радовала долгие годы.

Магия слова «кашемир»: как производители обманывают покупателей

Качество кашемировых изделий на рынке сильно различается. Нередко на ярлыке можно увидеть крупную пометку Cashmere, но это не гарантирует, что в составе действительно 100% пуха кашмирских коз. В джемпере или палантине с высоким ценником вполне может оказаться всего 5–10% благородной пряжи, а остальное — дешевые смесовые нити.

Как предупреждает Елена Ершова, чтобы не попасться на подобный трюк, необходимо изучить все ярлыки внимательно. Добросовестные производители одежды из кашемира всегда указывают точный процентный состав пряжи. Если он отсутствует, покупка подделки становится крайне вероятной.

«Чтобы не попасться на подобный трюк, изучите все ярлыки более внимательно: добросовестные производители одежды из кашемира всегда указывают точный процентный состав пряжи. Если он не указан, вы рискуете купить подделку», — предупреждает Елена Ершова.

Пять способов проверить кашемир на подлинность прямо в магазине

Эксперт выделила пять простых тестов, которые можно провести прямо в торговом зале.

1. Тест на мягкость. Провести изделием по тыльной стороне руки. Настоящий кашемир изготавливается из волокон диаметром менее 18,5 микрон — он не вызывает зуда и совершенно не колется. Любое покалывание или жесткость — повод усомниться в подлинности.

2. Проверка на просвет. Поднести вещь к окну или лампе. Изделия из 100% кашемира практически не пропускают свет. Если полотно просвечивается, значит, в составе много синтетических примесей или более дешевых нитей.

3. Проверка на линьку. Потереть полотно в руках. На пальцах не должно остаться даже мельчайших волокон. Если на руках остался ворс — это признак низкого качества или подделки.

4. Тест на тепло. Подержать вещь в руках несколько минут. Если в составе 100% пуха, можно почувствовать легкое тепло — это характерная особенность натуральной шерсти. Синтетика и смесовые ткани такого эффекта не дают.

5. Оценка цвета. Кашемировые вещи не бывают кислотных или слишком ярких тонов, так как эта пряжа плохо поддается окрашиванию. Природные изделия обычно имеют благородный, слегка дымчатый оттенок — от пастельных бежевых до глубоких серо-голубых и приглушенных бордовых.

Правила деликатного ухода за кашемиром

Даже качественная вещь быстро придет в негодность без правильного очищения. Елена Ершова дала несколько рекомендаций по уходу.

Для стирки кашемира использовать только мягкие жидкие моющие средства, детский шампунь или мыло с нейтральным уровнем pH.

Стирать вещи вручную либо на деликатном режиме, если это разрешено производителем.

Предварительное замачивание кашемира не рекомендуется.

Температура воды должна быть прохладной или теплой, но не горячей.

Не выкручивать и не сильно отжимать изделия.

Сушить кашемировую одежду в расправленном виде на горизонтальной поверхности, подложив мягкое впитывающее полотенце.

Традиционная глажка утюгом кашемиру противопоказана. Вместо этого можно аккуратно обработать вещь паром на весу. Это позволит расправить складки, не повреждая нежные волокна.

Освежение без стирки

Кашемир, как отметила Елена Ершова, мгновенно впитывает посторонние запахи. Чтобы освежить вещь без лишней стирки, достаточно проветрить ее на свежем воздухе. Идеальным вариантом для этого станет пасмурная погода сразу после дождя — влажный воздух мягко освежает волокна, не пересушивая их.

Чего стоит избегать при уходе

Машинной сушки — она деформирует волокна.

Использования отбеливателей и агрессивных пятновыводителей.

Хранения в сжатом виде на плечиках — тяжелые кашемировые вещи могут вытянуться.

Ношения с жесткими аксессуарами, которые могут создавать затяжки.

Для справки: настоящий кашемир получают из пуха кашмирских коз, которые обитают в высокогорных районах Тибета, Непала, Пакистана и Индии. Одна коза дает всего около 150-200 граммов пуха в год, поэтому изделия из 100% кашемира не могут стоить дешево. Именно этим объясняется широкое распространение смесовых тканей — производители снижают себестоимость, добавляя более дешевую шерсть или синтетику.

Кстати, в мире существует несколько классификаций кашемира по толщине волокна. Самым ценным считается пух диаметром до 15 микрон — он используется в эксклюзивных коллекциях люксовых брендов. Более толстые волокна (15-18,5 микрон) идут на производство масс-маркет продукции. Если волокно толще 18,5 микрон, по международным стандартам такая пряжа уже не может называться кашемиром — это просто тонкая шерсть.

Интересно, что итальянские и шотландские производители, которые считаются законодателями моды в мире кашемира, часто маркируют свою продукцию дополнительными обозначениями: Baby Cashmere (пух молодых козлят) или Pashmina (более тонкий и редкий вид пуха). Эти пометки также свидетельствуют о высоком качестве изделия, но требуют еще более внимательного изучения состава и ценника.