Влажная погода и неправильное хранение обуви часто приводят к активному размножению грибка и плесени. Первым сигналом становится неприятный запах, затем появляются темные или белесые пятна. Но главная опасность — не внешний вид: споры плесени проникают в дыхательные пути и остаются на коже, провоцируя сильную аллергию. Доцент Елена Ершова рассказала REGIONS , как бороться с плесенью и грибком с помощью хозяйственного мыла, перекиси и проверенных дезинфицирующих растворов.

Правила сушки и хранения: как не допустить появления плесени

Чтобы предохранить обувь от плесени, достаточно соблюдать несколько простых правил. Как объяснила Елена Ершова, в первую очередь обувь необходимо полностью просушивать сразу после носки или перед уборкой на длительное сезонное хранение. Оптимальный способ — естественная сушка в хорошо проветриваемом помещении. Можно использовать специализированные электрические или ультрафиолетовые сушилки, но в этом случае важно следовать инструкции производителя.

Категорически не рекомендуется сушить туфли и ботинки возле радиаторов отопления. Агрессивное тепло деформирует и портит натуральную кожу, делая ее жесткой и ломкой.

Также не следует хранить обувь, особенно кожаные изделия, в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах без притока кислорода. Обувь нужно время от времени проветривать, так как плесневые грибки не переносят сквозняков и свежего воздуха. Лучшее место для хранения — проветриваемый шкаф или специальная полка с достаточным расстоянием между парами.

«Изнутри обувь необходимо тщательно почистить перекисью водорода, нанесенной на ватный диск, или обильно обработать антисептиком из флакона с распылителем. Также можно воспользоваться готовыми противогрибковыми препаратами из магазина бытовой химии», — советует Елена Ершова.

Что делать, если плесень уже появилась

Если на поверхности обуви проступили следы грибка, эксперт рекомендует действовать по следующему алгоритму:

Промыть обувь снаружи крепкой пеной обычного хозяйственного мыла, после чего протереть чистой влажной тканью.

Внутреннюю поверхность тщательно обработать перекисью водорода, нанесенной на ватный диск, или обильно распылить антисептик из флакона.

При необходимости использовать готовые противогрибковые препараты из магазина бытовой химии.

Важно помнить: внешняя чистка не решает проблему полностью, если споры плесени уже проникли внутрь. Поэтому обработка изнутри обязательна.

Дезинфекция при лечении микоза: пошаговая инструкция

Если человек болен грибком стоп или ногтей (микозом или онихомикозом), патогенные споры мгновенно заселяют внутреннюю часть обуви. Во избежание повторного самозаражения в процессе лечения вещи необходимо неоднократно дезинфицировать.

Эксперт рекомендует использовать специализированные аптечные спреи или проверенные растворы: 40% уксусную кислоту, 1% хлоргексидина биглюконат или 25% раствор формалина.

Инструкция по глубокой дезинфекции:

Взять ватный или марлевый тампон и обильно смочить его в выбранном растворе.

Тщательно протереть обувь изнутри, обязательно достав стельки.

Положить использованный влажный тампон глубоко в носок обуви.

Герметично упаковать пару в плотный полиэтиленовый пакет.

Оставить пакет на 3 суток в теплом месте — в тепле дезинфицирующие вещества действуют гораздо активнее.

Вынуть обувь и проветривать на свежем воздухе до полного исчезновения специфического запаха (обычно это занимает от 6 до 12 часов).

Профилактика грибка в общественных местах

Для защиты здоровья эксперт настоятельно не рекомендует одалживать и примерять чужую обувь, включая домашние тапочки в гостях. В банях, бассейнах, саунах или соляриях, где выдают многоразовую обувь, ее следует предварительно протереть влажной дезинфицирующей противогрибковой салфеткой. Такие салфетки содержат безопасный гипоаллергенный антисептик и подходят даже для защиты детей.

Если по каким-то причинам пришлось надеть чужую обувь, сразу по возвращении домой необходимо тщательно вымыть ноги с мылом и профилактически обработать кожу стоп противогрибковым спреем или кремом.

Инновационные средства защиты

Елена Ершова также отметила, что сегодня в продаже появились инновационные противогрибковые носки и стельки с антимикробной пропиткой, например, с пропиткой «Санитайзед». Такие изделия рекомендованы людям с повышенной потливостью ног, спортсменам, водителям и военнослужащим, которые вынуждены долгое время находиться в плотно закрытой, плохо вентилируемой обуви. Для достижения максимального эффекта специализированные носки и стельки рекомендуется использовать одновременно.

Кстати, хозяйственное мыло, которое Елена Ершова рекомендует для первичной очистки, обладает выраженными антибактериальными и противогрибковыми свойствами благодаря высокой щелочности (pH около 11-12). Однако оно не проникает глубоко в поры материала, поэтому для полноценной дезинфекции все равно требуются специализированные растворы. В последние годы на рынке появились также ультрафиолетовые сушилки-дезинфекторы, которые уничтожают до 99,9% грибковых спор за 10-15 минут, что делает их удобным решением для ежедневной профилактики.