Батарея убивает ботинки, мыло — спасает: копеечный способ обработать обувь и избавить от налета
Фото: [REGIONS/Татьяна Замятина]
Влажная погода и неправильное хранение обуви часто приводят к активному размножению грибка и плесени. Первым сигналом становится неприятный запах, затем появляются темные или белесые пятна. Но главная опасность — не внешний вид: споры плесени проникают в дыхательные пути и остаются на коже, провоцируя сильную аллергию. Доцент Елена Ершова рассказала REGIONS, как бороться с плесенью и грибком с помощью хозяйственного мыла, перекиси и проверенных дезинфицирующих растворов.
Правила сушки и хранения: как не допустить появления плесени
Чтобы предохранить обувь от плесени, достаточно соблюдать несколько простых правил. Как объяснила Елена Ершова, в первую очередь обувь необходимо полностью просушивать сразу после носки или перед уборкой на длительное сезонное хранение. Оптимальный способ — естественная сушка в хорошо проветриваемом помещении. Можно использовать специализированные электрические или ультрафиолетовые сушилки, но в этом случае важно следовать инструкции производителя.
Категорически не рекомендуется сушить туфли и ботинки возле радиаторов отопления. Агрессивное тепло деформирует и портит натуральную кожу, делая ее жесткой и ломкой.
Также не следует хранить обувь, особенно кожаные изделия, в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах без притока кислорода. Обувь нужно время от времени проветривать, так как плесневые грибки не переносят сквозняков и свежего воздуха. Лучшее место для хранения — проветриваемый шкаф или специальная полка с достаточным расстоянием между парами.
«Изнутри обувь необходимо тщательно почистить перекисью водорода, нанесенной на ватный диск, или обильно обработать антисептиком из флакона с распылителем. Также можно воспользоваться готовыми противогрибковыми препаратами из магазина бытовой химии», — советует Елена Ершова.
Что делать, если плесень уже появилась
Если на поверхности обуви проступили следы грибка, эксперт рекомендует действовать по следующему алгоритму:
- Промыть обувь снаружи крепкой пеной обычного хозяйственного мыла, после чего протереть чистой влажной тканью.
- Внутреннюю поверхность тщательно обработать перекисью водорода, нанесенной на ватный диск, или обильно распылить антисептик из флакона.
- При необходимости использовать готовые противогрибковые препараты из магазина бытовой химии.
Важно помнить: внешняя чистка не решает проблему полностью, если споры плесени уже проникли внутрь. Поэтому обработка изнутри обязательна.
Дезинфекция при лечении микоза: пошаговая инструкция
Если человек болен грибком стоп или ногтей (микозом или онихомикозом), патогенные споры мгновенно заселяют внутреннюю часть обуви. Во избежание повторного самозаражения в процессе лечения вещи необходимо неоднократно дезинфицировать.
Эксперт рекомендует использовать специализированные аптечные спреи или проверенные растворы: 40% уксусную кислоту, 1% хлоргексидина биглюконат или 25% раствор формалина.
Инструкция по глубокой дезинфекции:
- Взять ватный или марлевый тампон и обильно смочить его в выбранном растворе.
- Тщательно протереть обувь изнутри, обязательно достав стельки.
- Положить использованный влажный тампон глубоко в носок обуви.
- Герметично упаковать пару в плотный полиэтиленовый пакет.
- Оставить пакет на 3 суток в теплом месте — в тепле дезинфицирующие вещества действуют гораздо активнее.
- Вынуть обувь и проветривать на свежем воздухе до полного исчезновения специфического запаха (обычно это занимает от 6 до 12 часов).
Профилактика грибка в общественных местах
Для защиты здоровья эксперт настоятельно не рекомендует одалживать и примерять чужую обувь, включая домашние тапочки в гостях. В банях, бассейнах, саунах или соляриях, где выдают многоразовую обувь, ее следует предварительно протереть влажной дезинфицирующей противогрибковой салфеткой. Такие салфетки содержат безопасный гипоаллергенный антисептик и подходят даже для защиты детей.
Если по каким-то причинам пришлось надеть чужую обувь, сразу по возвращении домой необходимо тщательно вымыть ноги с мылом и профилактически обработать кожу стоп противогрибковым спреем или кремом.
Инновационные средства защиты
Елена Ершова также отметила, что сегодня в продаже появились инновационные противогрибковые носки и стельки с антимикробной пропиткой, например, с пропиткой «Санитайзед». Такие изделия рекомендованы людям с повышенной потливостью ног, спортсменам, водителям и военнослужащим, которые вынуждены долгое время находиться в плотно закрытой, плохо вентилируемой обуви. Для достижения максимального эффекта специализированные носки и стельки рекомендуется использовать одновременно.
Кстати, хозяйственное мыло, которое Елена Ершова рекомендует для первичной очистки, обладает выраженными антибактериальными и противогрибковыми свойствами благодаря высокой щелочности (pH около 11-12). Однако оно не проникает глубоко в поры материала, поэтому для полноценной дезинфекции все равно требуются специализированные растворы. В последние годы на рынке появились также ультрафиолетовые сушилки-дезинфекторы, которые уничтожают до 99,9% грибковых спор за 10-15 минут, что делает их удобным решением для ежедневной профилактики.