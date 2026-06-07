Эвакуированные жители Большой Ижоры вернулись домой

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что эвакуированных из-за пожара жителей Ленинградской области доставили из пунктов временного размещения (ПВР) домой.

Возгорание произошло в Ломоносовском районе, тогда людей частично вывезли из прилегающей зоны.

«Режим охранной зоны в Большой Ижоре снят. Все, кто находился в пунктах временного размещения, уже доставлены на автобусах домой. Социальные объекты вернулись к исполнению своих обычных функций», — написал он в своем телеграм-канале.

Дрозденко попросил жителей в целях безопасности воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в ближайшие дни.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 6 июня над Ленинградской областью ПВО уничтожила 25 беспилотников.