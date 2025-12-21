Ученые России и Беларуси начали разработку программы по освоению крупнейшего в мире месторождения технических алмазов

На расширенном заседании Бюро Межакадемического Совета РАН и НАН Беларуси было принято стратегическое решение о подготовке новой масштабной программы Союзного государства. Ее цель — освоение уникального ресурса, способного изменить мировые рынки: не ювелирных, а сверхпрочных технических алмазов из крупнейшего в мире Попигайского месторождения.

Как сообщил руководитель аппарата Президиума НАН Беларуси академик Петр Витязь, речь идет о месторождении импактных поликристаллических алмазов, рассекреченном в России. Его запасы, открытые еще в 1970-х, оцениваются в колоссальные 10 триллионов карат (около 2 млн тонн). Уже разведанная и поставленная на баланс часть составляет 162 миллиарда карат, что в 35 раз превышает все разведанные мировые запасы традиционных кимберлитовых алмазов.

Формирование этого месторождения — результат космической катастрофы. 37 миллионов лет назад астероид диаметром около 6 километров на скорости 30 км/с врезался в Землю. Как рассказал заместитель председателя Сибирского отделения РАН Николай Похиленко, удар создал кратер диаметром 100 км и породил алмазы с уникальными свойствами. Они не предназначены для украшений, но по прочности превосходят обычные: выдерживают давление в 3,5 млн атмосфер против стандартных 1,7 млн. Даже самые твердые синтетические камни не достигают такой стойкости.

Это открывает революционные перспективы для промышленности. Например, буровые коронки с такими алмазами будут работать в 2–3 раза дольше, что может кратно удешевить добычу нефти и газа.

По оценкам экономистов, в случае успеха программы уже в первые годы Союзное государство сможет поставлять на мировой рынок около 100 млн карат нового абразивного материала, а через десять лет объемы могут вырасти до 750 млн карат. Для старта необходимо организовать годовую опытную добычу не менее 10 000 карат (2 кг), найти инвесторов и провести комплекс НИОКР. Ученые НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН уже начали совместную работу над составлением программы, которую планируют представить на экспертизу уже в этом году.

