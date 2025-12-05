Женские кишечные газы пахнут хуже, чем мужские, пишет издание New York Post. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Анна Кривова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, с чем это может быть связано, и как избавиться от этого.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 16 взрослых людей без нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта. Каждому участнику была подключена специальная система сбора газов — герметичный мешок с трубкой, фиксировавший выделяемые газы. Перед началом эксперимента добровольцы употребили фасоль и слабительное, чтобы стимулировать газообразование. Затем в течение определенного времени фиксировались количество и характеристики выделяемых газов. Оценка интенсивности запаха проводилась по шкале от 0 до 8. Дополнительно был выполнен химический анализ состава газов.

Основными соединениями, ответственными за неприятный запах, оказались серосодержащие вещества, включая сероводород. Хотя мужчины в среднем выделяли газы чаще, у женщин концентрация серосодержащих соединений оказалась значительно выше. Экспертная оценка подтвердила: газы у женщин обладали более выраженным запахом. Врач Кривова предположила, что такого рода проблема может быть связана с разным организмом мужчин и женщин.

«Могу предположить, что женские кишечные газы пахнут интенсивнее, чем мужские в связи с гормональными историями. У нас по-разному работают кишечники. Это зависит от гормонов и микрофлоры в кишечнике. Вероятно, что из-за этого», — пояснила эксперт.

При этом избавиться от этого запаха возможно, отметила специалист.

«Запах зависит от диеты и микрофлоры. Чтобы запах был менее интенсивным, нужно есть меньше бобовых, молочных и других продуктов, которые богаты серой», — выразила мнение специалист.

При этом высокий уровень сероводорода может иметь и положительные стороны, пишет New York Post. Известно, что это соединение в малых дозах обладает защитным эффектом для клеток. Некоторые исследования указывают на потенциальную связь между содержанием сероводорода в организме и снижением риска нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Эксперт Кривова подтвердила, что некая связь в данных процессах действительно прослеживается.

«Крупных рандомизированных исследований не было по этому поводу. Были лишь небольшие исследования, которые говорят о том, что сероводород влияет на развитие болезни Альцгеймера. Поэтому утверждать, что все именно так, на текущем этапе мы не можем», — заключила Кривова.

