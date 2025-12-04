Серьезные проблемы со здоровьем: о чем могут говорить усы у девушек

Девочки стали чаще обращаться к трихологам из-за появления усов, пишет издание «Известия». Врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Гульнара Закирова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, о каких проблемах со здоровьем говорит растительность на лице у молодых женщин.