Серьезные проблемы со здоровьем: о чем могут говорить усы у девушек
Врач Закирова: усы у девочек появляются из-за эндокринологических проблем
Фото: [istockphoto.com/Adene Sanchez]
Девочки стали чаще обращаться к трихологам из-за появления усов, пишет издание «Известия». Врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Гульнара Закирова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, о каких проблемах со здоровьем говорит растительность на лице у молодых женщин.
Как отметила эксперт, появление избыточного оволосения на лице у девушек — так называемый гирсутизм — связано не с косметическими особенностями, а с гормональными механизмами.
«Иными словами, усики могут появляться при повышении активности андрогенов или повышенной чувствительности волосяных фолликулов к этим гормонам. Наиболее частые причины — синдром поликистозных яичников, нарушения функции надпочечников, колебания уровня пролактина или нарушения углеводного обмена. В ряде случаев провоцирующим фактором становится резкий стресс или прием некоторых лекарственных препаратов», — пояснила специалист.
Бороться с проблемой требуется комплексно, включая УЗИ органов малого таза, оценку функций щитовидной железы и надпочечников, заявила врач.
«Лечение направлено на коррекцию выявленных нарушений — нормализацию гормонального баланса, массы тела и метаболических процессов. Косметологические методы [лазерная эпиляция, фотоэпиляция] могут применяться, но только после медицинской оценки, поскольку без устранения первопричины эффект будет временным», — заключила Закирова.
