Умер создатель штурмовика Су-25: главные достижения Юрия Ивашечкина

На 92-м году жизнь скончался авиаконструктор Юрий Ивашечкин, сообщила «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Какие изобретения Ивашечкина прочно вошли в историю — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Создатель Су-25

Ивашечкин родился в Новосибирске, детство и юность провел на Алтае, а после школы поступил в МАИ (Московский авиационный институт). Первым местом работы конструктора после учебы стал НИЭИ ПДС (Научно-исследовательский институт парашютостроения), где он занимался проектированием и испытанием парашютов. В 1961 году Ивашечкин пришел в ОКБ Сухого, на протяжении пяти лет он был ведущим специалистом по теме Т-4 («изд. 100»).

Ивашечкин один из первых в 1968 году начал работу по штурмовику Т-8 (Су-25), а с 1974 года руководил проектом. Под его надзором прошли все основные этапы работы: от разработки концепции до постройки опытных экземпляров и испытаний. В 1980 году Ивашечкина назначили и.о. главного конструктора, а после, будучи замкомандиром группы «Ромб», он участвовал в испытаниях Су-25 в Афганистане.

Главный конструктор SSJ-100

В начале 00-х Ивашечкин перешел в гражданскую авиацию — он стал главным конструктором пассажирского самолета SSJ-100 в ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС»). Под его руководством к 2007 году удалось разработать аэродинамическую схему и провести конструктивно-силовую завязку самолета. Имя выдающегося авиаконструктора было присвоено опытному самолету SJ-100 с серийным номером 97003, который сегодня проходит летные испытания в Жуковском.

С 2007 по 2013 году Ивашечкин работал в ЗАО «ГСС» в должности советника президента. Достижения авиаконструктора отмечены на государственном уровне, он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почета, медалями. Является Лауреатом премии им. П. О. Сухого II степени.

Дата и место прощания с Ивашечкиным еще не названы.

