Умер Вэл Килмер: лучшие роли актера, сыгравшего Бэтмена

«Лучший стрелок»

Килмер стал звездой американского кинематографа в 1990-е годы, массовую популярность ему принесла роль лейтенанта Тома «Айсмэна» Казански в фильме «Лучший стрелок» 1986 года. Картина стала третьей в фильмографии актера, ради нее он даже отказался от съемок у Дэвида Линча в «Синем бархате». Фильм «Лучший стрелок», в котором также снялся Том Круз, получил четыре номинации премии «Оскар», а также премию в категории «Лучшая песня» за композицию Take My Breath Away. Картина повествует о Мэверике — пилоте истребителя F14 ВМС США, который готов на все ради выполнения миссии, в том числе ослушаться приказа. По сценарию фильма летчику в исполнении Тома Круза приходится учиться работать в команде.

The Doors

Роль Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна The Doors, повествующем о легендарном музыканте и его культовой рок-группе, стала одной из самых запоминающихся в карьере Килмера. Ради этой работы актер сбросил вес и в течение шести месяцев тренировал свой голос, чтобы приблизиться к звучанию Моррисона, благодаря проявленному усердию и подготовке Килмер сам исполнил 15 из 50 песен в фильме.

Фото: [ соцсети ]

«Бэтмен навсегда»

Настоящей поп-звездной Килмер стал после выхода на экраны фильма «Бэтмен навсегда» в 1995 году. Боевик стал эталонным во Вселенной Бэтмена. Примечательно, что роль не сразу досталась Килмеру, а только после отказа от нее Майкла Китона. Более 100 костюмов Бэтмена создали декораторы для выполнения различных трюков. Многие фанаты киновселенной жалеют, что Килмер не стал сниматься в продолжении.

«Схватка»

Фильм «Схватка» вышел на экраны в 1995 году, он рассказывает о противостоянии одного из самых опасных преступников Лос-Анджелеса Нила МакКоли и лучшего детектива Винсента Ханна. Килмеру здесь досталась роль второго плана, но это не помешало актеру проявить себя и составить прекрасный ансамбль вместе с исполнителями главных ролей Аль Пачино и Робертом де Ниро. Съемки «Схватки» и «Бэтмена навсегда» проходили практически в одно время, но сам Килмер признавался, что «Схватка» была ему гораздо ближе. За роль в этом фильме Килмер был номинирован на премию «Сатурн» как «Лучший актер второго плана».

«Поцелуй навылет»

Одним из лучших фильмов, в котором сыграл Килмер в 2000-х годах, стал «Поцелуй навылет» Шэйна Блэка. Позже режиссер снял культового «Железного человека 3». Главная роль в «Поцелуе навылет» досталась Роберту Дауни младшему, но и Килмер не остался в тени на его фоне, отлично исполнив роль частного детектива. Сюжет картины повествует о детективе — герое Дауни младшего, который пытается перенять опыт у профессионального частного детектива Лос-Анджелеса.

Фото: [ соцсети ]

Фильмография Вэла Килмера, ставшего звездой американског кинематографа в 1990-х, богата и другими работами, несмотря на то, что в Голливуде ходила слава про тяжелый характер актера. В 2017 году Килмер заявил, что плохое отношение к нему в индустрии связано с тем, что он недостаточно поддерживал, льстил и успокаивал продюсеров и спонсоров. Его волновала только игра актеров, и он не заботился о деньгах, вложенных в съемки.

С 2015 года Килмер боролся с раком гортани, в какой-то момент актер стал с трудом говорить, но упорно тренировался, выполняя упражнения, которым его научили в Джульярдской школе драматических искусств. Онкологию он все-таки поборол, но не справился с другой болезнью — 1 апреля 2025 года Килмер умер в возрасте 65 лет от пневмонии. Последним его фильмом стал «Топ Ган: Мэверик» — продолжение «Лучшего стрелка».

