Ушибы, ожоги и травмы головы: астрологи предупреждают Овнов, Львов и Водолеев об опасности в ближайшую неделю

Неделя с 1 по 7 сентября будет особенно травмоопасной для Овнов, Стрельцов, Водолеев, Львов и Раков. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила астролог Элиана Астратова.

С 3 по 6 сентября Марс в напряжении к Урану может провоцировать импульсивные действия и несчастные случаи в жизни Овнов. Возможны ушибы, порезы, ожоги, травмы головы или лица. Чтобы обезопасить себя, стоить избегать спешки. Непредсказуемость недели и избыточная активность могут привести Стрельцов к неосторожности в спорте или на природе. Возможны растяжения, вывихи, падения, ушибы ног или спины, чтобы избежать этого, необходимо делать разминку перед тренировками и не игнорировать сигналы тела.

«Уран делает стрессовые аспекты — повышен риск техногенных травм и нарушений сна, что снижает внимание Водолеев. Возможные травмы: порезы, проблемы с суставами, случайные падения или ушибы от мебели. Совет: проявите аккуратность с техникой и не переутомляйся», — отметила Астратова.

В период с 2 по 5 сентября возможны резкие эмоциональные реакции, что может привести Львов к импульсивным действиям. Стоит опасаться ожогов, в том числе солнечных, укусов насекомых, микротравм кожи. Необходимо использовать защиту от солнца, беречь кожу и не провоцировать конфликты.

Повышенная эмоциональность и сниженное внимание могут привести Раков к порезам, ожогам и пищевым отравлениям. Особенно уязвимы люди, управляющие транспортом или работающие на кухне.

«Больше сна, меньше суеты — и все будет хорошо», — добавила асторолог.

Менее подвержены травмам будут Телец, Дева, Козерог, Весы — если не перегружаться физически и сохранять режим. У Близнецов, Рыб и Скорпионов возможны небольшие недомогания, но серьезных травм не предвидится при базовой осторожности, заключила Астратова.

