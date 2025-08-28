Сальмонеллез, кровавый стул и стафилококк: чем опасна готовая еда из магазина

Готовая еда — уже привычный атрибут современной жизни, но даже красиво оформленное блюдо может представлять опасность для здоровья. Глава «Старт Качества» Константин Деревсков сообщил «Газете.Ru», что в ближайшие два года в стране на 40% вырастет количество пищевых отравлений от готовой еды. Какие заболевания возможны из-за употребления такой продукции и как защититься от отравления, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина.

По ее словам, основные риски связаны с микроорганизмами, которые размножаются в пище при нарушении условий хранения.

«Речь идет, в частности, о сальмонеллезе, который часто возникает после употребления плохо прожаренного мяса птицы или яиц. Тошнота, рвота, диарея, высокая температура — сигнал о заражении организма. Кроме того, в готовых салатах, молочных продуктах и даже воде может находится шигеллез, который вызывает сильные боли в животе и кровавый стул», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если покупатель предпочел кондитерские изделия с кремом, а их хранили с нарушением санитарных правил, в его организме после употребления такого продукта может развиться стафилококковая интоксикация.

«Паразитарные заболевания — частое явление после употребления покупной еды. Они возможны при недостаточной термической обработке рыбы и мяса. Например, описторхоз или трихинеллез», — добавила врач.

Профилактика пищевых инфекций, по словам Пехотиной, строится на простых, но надежных принципах. В первую очередь — это выбор проверенных мест.

«Обращайте внимание на чистоту помещения, форму сотрудников, условия хранения продуктов. Следите за температурой. Горячие блюда должны оставаться горячими, холодные — охлажденными. Комнатная температура быстро создает условия для размножения бактерий. После покупки еды не храните ее долго в холодильнике: даже там готовое блюдо безопасно лишь 24-48 часов. А любое подозрение на порчу — повод отказаться от продукта», — подчеркнула врач.

Базовым правилом остается и мытье рук перед едой. Эта простая мера профилактики, продолжила гастроэнтеролог, сможет защитить от возможных негативных последствий для здоровья, включая обезвоживание и сильную нагрузку на печень. Пищевые инфекции особенно опасны для детей, пожилых людей и беременных женщин, заключила врач.

Ранее эксперты рассказали, что потеря голоса при новом COVID-19 грозит людям с больным горлом.