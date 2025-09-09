В России разработали вакцину от лихорадки Западного Нила, но у нее есть побочные эффекты — какие

В России разработали вакцину от лихорадки Западного Нила и готовятся к ее доклиническим испытаниям на животных. Разработка велась в рамках двух тендеров на общую сумму 19 млн рублей. В случае успеха российская вакцина станет уникальной, поскольку зарегистрированных аналогов в мире не существует. Какие побочные эффекты возможны у вакцины, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, передающееся человеку через укусы комаров, зараженных от птиц. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, но в тяжелых случаях поражает мозг и центральную нервную систему, вызывая менингит или энцефалит с летальностью до 40%.

«Побочные эффекты от вакцины общие, обычные — это аллергические реакции и повышение температуры. Как правило, они встречаются крайне редко», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что вакцина необходима, так как заболевание протекает достаточно тяжело.

«Ее делают для того, чтобы она была общедоступна на территориях, которые неблагополучны по этому заболеванию. Это Астраханская, Волгоградская области, Калмыкия, это регионы Сибири. Она необходима, потому что заболевание протекает с серьезными последствиями, а вакцина позволит избежать этих проблем», — заключил Осипов.

