В Казахстане задержаны глава МИД Мурат Нуртлеу и бизнесмен Гаджи Гаджиев: что их связывает

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу был задержан практически сразу после возвращения с ШОС, сообщает казахстанское издание Orda. Внимание правоохранительных органов также привлекли бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько высокопоставленных сотрудников КНБ, имена которых не разглашаются. Что связывает задержанных — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Обыски и задержание

О задержании Нуртлеу и Гаджиева стало известно 4 сентября, информацию подтвердили источники в правоохранительных органах, пишет Orda. По данным издания, министр был схвачен дома — практически сразу после возвращения с ШОС в Китае. Обыски прошли как у Нуртлеу, так и у Гаджиева. Кроме них, были задержаны еще несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ), их имена на данный момент неизвестны, как и причины задержания.

Однако министр информации Казахстана Аида Балаева назвала неподтвержденными сообщения о задержании главы МИД республики, пишет РИА Новости. Балаева подчеркнула, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Связь с КНБ

Издания Orda утверждает, что с Комитетом нацбезопасности были связаны не только задержанные высокопоставленные сотрудники аппарата, но и Нуртлеу с Гаджиевым. Глава МИД республики в 2022 году занимал пост заместителя председателя КНБ, министром иностранных дел он был назначен в апреле 2023 года. Перед этим Нуртлеу в течение года был руководителем администрации президента РК.

Гаджиев, как пишет издание, известен как бизнесмен формально, в реальности он работал внештатным сотрудником КНБ. Согласно информации в открытых источниках, Гаджиев — офицер запаса, с 2017 года он является гендиректором ТОО «SA construction group». Также бизнесмен занимает посты президента Федерации тяжелой атлетики Казахстана и вице-президента Национального Олимпийского комитета.

На данный момент официальных подтверждений задержания министра, бизнесмена и сотрудников КНБ нет. В министерстве информации республики и вовсе опровергли опубликованную в СМИ информацию.

